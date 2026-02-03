Cinor : une journée pour chiner, réparer et construire solidaire

L'ADRIE vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe du réemploi et de la solidarité. Du nord à l'est, que vous soyez bricoleur, chineur ou simplement curieux, il y en a pour tous les besoins. Nous partageons la publication de la Cinor. (Photo : www.imazpress.com)

Le rendez-vous à la Ressourcerie la Mare (Sainte-Marie) pour deux ventes solidaires pour équiper votre foyer à prix réduits : mobilier, électroménager, informatique, vaisselle, jouets, livres...

Une vente "Matériaux & Réemploi" est organisé spécial invendus : Lavabos, sanitaires, carrelage, robinetterie... Donnez une seconde vie aux matériaux de chantier.

Adresse : 10, Rue Coco Robert, ZAC la Mare, Sainte-Marie.

Horaires : 08h30-12h00 & 13h00-16h00.

Un autre rendez-vous est donné à la recyclerie de Bagatelle (Sainte-Suzanne) avec un atelier "Répar ou Mêm". Ne jetez plus, apprenez à réparer vos objets.

Adresse : 15 bis chemin Eloi Machoro, Bagatelle.

Horaires : Sessions à 09h00, 12h00, 13h00 et 15h00.

Plus d'infos : 0262 69 22 01