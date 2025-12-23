La Cinor : le service de transport à la demande de nuit souffle sa première bougie

Le réseau CITALIS célèbre cette année le premier anniversaire de son service de Transport à la Demande (TAD) de nuit, lancé le 1er décembre 2024. Un service disponible de 20h à minuit du lundi au dimanche. Le réseau de transport urbain de voyageurs avait étendu ses horaires pour mieux répondre aux besoins de ses usagers sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. (Photo :sly/www.imazpress.com)

C'est un service qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent se déplacer en soirée, en toute simplicité et sécurité, sur les communes de la CINOR.

Un an après son déploiement, ce service innovant et adapté aux besoins des usagers confirme son succès et s’inscrit comme un pilier de la mobilité nocturne sur le territoire Nord. Le nombre de réservations est en augmentation et les distances parcourus aussi.

Depuis son lancement, le TAD de nuit a enregistré une fréquentation en constante progression. Les retours positifs des utilisateurs témoignent de la pertinence de l’offre : un service flexible, fiable et sécurisé, répondant à un besoin croissant de mobilité en soirée et durant la nuit.

- Usage principal du service : travail puis loisirs -

Les données recueillies tout au long de l'année montrent que la majorité des trajets effectués via le TAD de nuit concerne les déplacements professionnels, notamment le personnel de nuit ou ceux terminant leur service tardivement. Cette tendance confirme le rôle essentiel du dispositif dans le maintien de l’activité économique nocturne.

Le service est également de plus en plus utilisé pour les déplacements liés aux loisirs, qu’il s’agisse de sorties culturelles, sociales ou sportives. Cette diversification témoigne de la confiance grandissante des usagers et de l’adaptation du TAD de nuit aux modes de vie actuels.