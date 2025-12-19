TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

La Cinor : réouverture d'Aquanor le 22 décembre

  • Publié le 19 décembre 2025 à 13:33
  • Actualisé le 19 décembre 2025 à 13:38
La Cinor : réouverture d'Aquanor le 22 décembre 2025

La CINOR est heureuse d’annoncer la reprise d’activité d’Aquanor, dès ce lundi 22 décembre 2025 à 10h, quelques jours avant Noël. Nous publions, ci-dessous, le post de la Cinor à ce sujet. (Photo : La Cinor)

Zoom, Aquanor, La Cinor

guest
0 Commentaires