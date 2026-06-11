La Maison de l'Emploi du Nord (MDEN) ouvre un nouveau chapitre sous une gouvernance 100 % féminine

À l'issue de son Conseil d’administration tenu le 9 juin 2026, les administrateurs de l'association de la Maison de l'Emploi du Nord, inaugure une nouvelle étape de son histoire avec l'élection d'une gouvernance composée de trois femmes engagées sur les champs de l’insertion, la jeunesse et les leviers d’émancipation de leur territoire. Audrey Coridon, présidente, Prisca Valliamée Nadiana, vice-présidente trésorière et Lucie Grondin Dafreville, vice-présidente secrétaire. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : MDEN)

Cette nouvelle équipe incarne à la fois le renouvellement, l'engagement et la volonté d'adapter l'action de la MDEN aux défis économiques et sociaux de notre territoire.

Cette évolution marque une avancée importante dans la féminisation des instances de gouvernance. Elle témoigne de la place grandissante des femmes dans les responsabilités stratégiques et de leur contribution à la construction de politiques publiques plus inclusives, plus innovantes et plus proches des réalités du terrain.

Structure unique à La Réunion et parmi les dernières Maisons de l'Emploi encore en activité en France, la MDEN joue un rôle essentiel d'interface entre les entreprises, les demandeurs d'emploi, les organismes de formation et les institutions. Elle constitue un outil précieux au service du développement économique et de la cohésion sociale de notre territoire.

Cette mission prend une résonance particulière dans un contexte marqué par la persistance d'un chômage élevé, les difficultés de recrutement rencontrées par certains secteurs d'activité, ainsi que la réduction progressive de plusieurs dispositifs publics de soutien à l'emploi et à l'insertion.

Face à ces enjeux, la nouvelle gouvernance entend engager une dynamique de transformation fondée sur l'innovation sociale, la coopération territoriale et l'anticipation des besoins en compétences.

Les orientations prioritaires seront notamment :

- Renforcer les synergies entre les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation et du développement économique ;

- Développer des solutions innovantes favorisant l'accès à l'emploi durable ;

- Valoriser les compétences réunionnaises et favoriser leur montée en qualification ;

- Promouvoir la mixité dans les métiers et lutter contre les stéréotypes de genre qui limitent encore l'accès à certains secteurs ;

- Accompagner les besoins de recrutement dans les filières d'avenir, notamment les métiers de l'eau, du bâtiment, de la transition écologique, de l'économie verte et des services à forte valeur ajoutée ;

- Consolider les actions de mise en relation entre entreprises et demandeurs d'emploi en s'appuyant sur les réseaux de partenaires tels que France Travail, les Missions Locales, les organismes de formation, les associations et les collectivités.

La nouvelle gouvernance souhaite également faire de la MDEN un véritable espace d'animation territoriale, capable de fédérer les énergies et de construire des réponses adaptées aux réalités du Nord de La Réunion.

Déclaration de la Présidente : "Je mesure pleinement l'honneur et la responsabilité qui m'ont été confiés. La Maison de l'Emploi du Nord est un outil précieux pour notre territoire. À l'heure où les parcours professionnels se complexifient et où les besoins des entreprises évoluent rapidement, nous devons être capables d'innover, de fédérer et d'agir collectivement.

Notre ambition est de faire de la MDEN un acteur incontournable de l'innovation sociale et du développement des compétences à La Réunion. Nous voulons construire des passerelles plus efficaces entre les talents de notre territoire et les besoins des employeurs.

Nous porterons une attention particulière à la mixité des métiers, à l'égalité des chances, à la valorisation des compétences locales et à l'accompagnement des secteurs qui recrutent. Aucun acteur ne peut relever seul le défi de l'emploi. C'est ensemble, avec les associations, les entreprises, les collectivités, les centres de formation, luniversité et les institutions, que nous pourrons construire des solutions durables.

Cette gouvernance féminine est un symbole, mais surtout une responsabilité : celle de démontrer que le renouvellement, l'écoute et la coopération sont des leviers puissants pour répondre aux défis de notre époque."