Civis : des bons plans pour les étudiants du Sud

Etudiants du territoire, profitez des bons plans de la Civis. Vous cherchez des informations pour faciliter votre quotidien, retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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URGENCES DÉBORDÉES À SAINT-PIERRE Le CHU vous demande de privilégier votre médecin traitant, et d'appeler le 15 avant de vous déplacer
Etudiants du territoire, profitez des bons plans de la Civis. Vous cherchez des informations pour faciliter votre quotidien, retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)