TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Civis : des bons plans pour les étudiants du Sud

  • Publié le 3 octobre 2026 à 16:00
Crous université de la réunion

Etudiants du territoire, profitez des bons plans de la Civis. Vous cherchez des informations pour faciliter votre quotidien, retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Civis, Etudiants

guest
0 Commentaires