Grève chez Derichebourg-OI : la Civis "privilégie le dialogue pour favoriser une sortie de crise"

À la demande des représentants des salariés grévistes de la société Derichebourg OI, titulaire du marché de collecte des déchets sur Saint-Pierre et Petite-Île, une délégation a été reçue ce mardi 28 juillet 2026 par les élus et les services de la CIVIS. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Civis)

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat d’écoute et de respect mutuel, a permis un échange constructif sur la situation actuelle et les difficultés rencontrées depuis le début du mouvement social.

Au cours des discussions, les représentants des salariés ont exposé les motifs de leur mobilisation ainsi que leurs revendications. La Civis a pris acte des éléments présentés et a notamment constaté que le dialogue social au sein de l’entreprise apparaît aujourd’hui insuffisant, situation qui contribue à prolonger un conflit dont les conséquences pèsent lourdement sur les habitants de Saint-Pierre et de Petite-Île.

L’intercommunalité rappelle qu’elle n’est pas partie prenante au conflit social, qui relève des relations entre l’entreprise et ses salariés. Toutefois, en tant qu’autorité organisatrice du service public de gestion des déchets, elle demeure pleinement mobilisée afin de favoriser toutes les initiatives susceptibles de permettre un retour rapide à la normale.



À l’issue de cette rencontre, Mathieu Hoarau, Vice-président de la CIVIS délégué à l’Environnement et à la Gestion des déchets, souhaite que la direction nationale de Derichebourg, basée en métropole, s’implique davantage dans la résolution de ce conflit.

"Les revendications exprimées par les salariés méritent d’être écoutées et discutées. Il appartient désormais à la direction de l’entreprise et aux salariés d’engager un véritable dialogue afin de trouver une issue rapide à cette crise. Les habitants de notre territoire ne peuvent continuer à subir les conséquences de cette situation."

La Civis réaffirme sa volonté d’accompagner toutes les démarches permettant une sortie de crise dans le respect des responsabilités de chacun et dans l’intérêt des administrés.

Sa priorité demeure le rétablissement durable de la collecte des déchets et la préservation de la salubrité publique sur l’ensemble du territoire.



