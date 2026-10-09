Lycées : 3.000 postes de professeurs remplaçants annoncés, mais aucun pour La Réunion

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a annoncé jeudi l'arrivée imminente de 3.000 professeurs remplaçants dans plus de 500 lycées où la situation est la plus critique, après la mobilisation des lycéens. À La Réunion, "aucun lycée de l'académie ne fait partie des établissements très problématiques", précise le rectorat, et ce, même si élèves et syndicats dénoncent l'absence d'enseignants. (Photo sortie de lycée photo RB imazpress.com)

Dans l'académie de La Réunion, "les besoins exprimés concernent les remplacements ponctuels de courte durée", soit entre 2 et 15 jours, précise le rectorat.

- L'académie de La Réunion dispose d'un vivier de remplaçants -

Pour assurer les remplacements dans l'académie de La Réunion, le rectorat dispose d'un vivier constitué de titulaires sur zone de remplacement (TZR) et de contractuels en CDI dans des disciplines variées.

Toutefois, le rectorat reconnait que "les situations dans lesquelles les solutions de remplacement sont plus difficiles à mettre en œuvre concernent les disciplines pour lesquelles il y a peu ou pas de vivier de remplaçants localement (notamment les spécialités rares en enseignement professionnel)".

Pour rappel, à La Réunion, 86 postes ont été supprimés dans l'académie à la rentrée d'août.

Le ministre a même annoncé la suppression de 1.588 postes d'enseignants à la rentrée 2027 dont 836 dans le second degré. Un choix assumé face à une baisse d'élèves attendus (180.000 élèves en moins).

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- La Réunion pas entendue -

Dans un courrier adressé au ministre de l’Éducation nationale, la députée Émeline K/Bidi a demandé au gouvernement de garantir que les annonces nationales soient appliquées à La Réunion dans les mêmes conditions et les mêmes délais que dans l’Hexagone.

Force est donc de constater que ce n'est pas le cas.

Concernant la plateforme lancée par le ministère de l'Éducation nationale - qui a recueilli plus de 40.000 contributions - la restitution devrait avoir lieu fin octobre.

Le Premier ministre a également lancé "un temps de démocratie". Ces temps d'échange pourront être organisés à la reprise, à partir du lundi 26 octobre.

Pour la députée : "les lycéens réunionnais ne peuvent pas être invités à patienter plusieurs semaines pour être entendus alors que les jeunes de l’Hexagone bénéficient immédiatement du cadre de dialogue annoncé par le gouvernement".

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- Le gouvernement tente de désamorcer la colère lycéenne avec des propositions -

Parmi les revendications, des emplois du temps trop chargés, tout comme leurs classes, des conditions de travail difficiles et des établissements insalubres et l'absence de professeurs.

Pour tenter de désamorcer la colère lycéenne, le gouvernement a annoncé cinq chantiers : mieux assurer les cours lors des absences d'enseignants, améliorer les bâtiments notamment face aux fortes chaleurs, revoir l'organisation du temps scolaire, rendre Parcoursup plus lisible et offrir un nouveau cadre d'expression aux lycéens.

"Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre", promet Sébastien Lecornu. Le budget 2027 prévoit par ailleurs, selon lui, 64 milliards d'euros pour l'Éducation nationale, soit 1,2 milliard supplémentaire.

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