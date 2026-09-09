À Bras-Panon, le Département soutient une nouvelle vitrine pour les producteurs

"La bonne odeur des produits du terroir se fait sentir dès que l’on franchit le seuil des "Fraîcheurs de Bras-Panon". Miel, confitures, jus, sirops, achards et produits transformés sont présentés dans un décor chaleureux où le mariage de la pierre et du bois souligne l’authenticité de cette nouvelle vitrine" écrit le conseil départemental dans un communiqué publié ce mercredi 9 septembre 2026. "Située au 21 rue des Limites, l’ancienne boutique d’André Tam-Tsi, dit Dédé, bien connu des Panonnais, retrouve ainsi une nouvelle vie au service de l’agriculture locale" dit encore la collectivité départementale dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Bruno Bamba /Conseil départemental)

Inaugurée le mardi 8 septembre, cette boutique permet aux producteurs panonnais de proposer directement leurs produits aux consommateurs. Porté par la Ville de Bras-Panon, dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), et l’Association des Producteurs de Bras-Panon, le projet bénéficie du soutien du Département.

"Ce que nous inaugurons aujourd’hui, c’est un lieu où l’agriculture sort des champs pour venir à la rencontre des habitants", souligne Sophie Arzal, vice-présidente du Département, qui représentait la collectivité lors de l’inauguration.

« La boutique constitue le prolongement naturel du laboratoire partagé de transformation lancé en mai 2025, également accompagné par le Département ». Cet outil permet aux agriculteurs de transformer leurs fruits et légumes, de mieux valoriser leurs récoltes et de développer de nouvelles productions et filières, notamment autour du fruit à pain.

Avec cette nouvelle vitrine commerciale, dix producteurs de l’association se relaient pour proposer une offre qui évolue au rythme des saisons et des récoltes.

"Produire davantage ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir transformer, valoriser et commercialiser", souligne Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon et vice-président du Département. La collectivité accompagne ainsi, avec la Commune, une agriculture de proximité, au cœur de son ambition AGRIPéi 2030 en faveur de la souveraineté alimentaire.

Au total, le Conseil départemental a mobilisé 100 000 euros (80% du coût total du projet), dans le cadre du Pacte Département et Territoires (PDT), pour soutenir cette dynamique et permettre aux producteurs de mieux valoriser leur travail.



