Commission permanente : le Département vote en faveur de nombreuses subventions

La Commission permanente du Conseil départemental s’est déroulée ce mercredi 17 juin 2026 sous la présidence de Cyrille Melchior. De nombreux domaines ont pu bénéficier du soutien de la Collectivité : l’agriculture, l’aménagement, l’environnement, le social, l’autonomie, la proximité, l’insertion, le sport, la jeunesse et la coopération régionale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Agriculture -

• Plus de 115 000€ en soutien à la filière géranium

Compte-tenu de l’intérêt stratégique du programme de plantation de la filière géranium, comme élément structurant du plan de développement des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PAPAM), une subvention de 115 707€ est votée en faveur de la CAHEB et/ou de ses adhérents pour la période 2025/2028, afin d’accompagner la plantation de 12 ha de géranium à La Réunion, avec une première tranche de financement de 57 853,50 € pour les plantations réalisées en 2025 et 2026.

- Eau -

• Cirque de Salazie : prolongation de la mission de l’Office de l’Eau

Une participation supplémentaire de 20 000€ est attribuée à l’Office de l’Eau pour prolonger le délai de suivi de la caractérisation des ressources disponibles dans le cirque de Salazie jusqu’à fin 2026. Cette mission revêt une importance accrue au vu de la sécheresse qui touche actuellement le territoire.



Les missions suivantes sont assurées par l’Office de l’Eau :

• La collecte des données issues des stations en place,

• La réalisation de jaugeages différentiels sur la ravine Mathurin,

• Le suivi du niveau de la mare à Mare à Martin,

• La mise à jour et le suivi des courbes de tarage, ainsi que l’analyse critique des données collectées.



• Phase de procédure réglementaire pour 3 opérations d’infrastructures hydrauliques

La mise en oeuvre des travaux d’infrastructures hydrauliques s’accompagne de procédures d’autorisations réglementaires spécifiques, et relatives à la maitrise des emprises foncières requises.

Les démarches correspondantes vont être engagées pour les trois opérations suivantes :

• La sécurisation de l’alimentation en eau brute de la commune de l’Entre-Deux : remplacement du franchissement par passerelle par un passage des canalisations sous le nouveau pont de l’Entre-Deux.

• L’alimentation en eau brute des ilets du cirque de Salazie : en vue de sécuriser et améliorer l’accès en eau des agriculteurs du cirque.

• Le Programme Départemental de la Recherche en Eau sur la microrégion EST (Communes de Saint-Benoît, Bras-Panon, La

Plaine des Palmistes et Sainte-Suzanne) : réalisation de forages, réhabilitation de forages existants et essais de pompage associés pour permettre de renseigner les débits d’exploitation possibles des nappes phréatiques.



- Solidarité Territoriale -

• PDT : plus de 7,9M€ pour 3 communes

Les communes de Cilaos, de Sainte-Suzanne et de Saint-Philippe vont conventionner au Pacte Département et Territoires (PDT), pour un montant global de 7,9M€.



• Plus de 271 000€ pour renforcer les moyens de a SNSM

Une subvention d’investissement d’un montant de 271 840€ est attribuée à la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), en vue de l’acquisition d’une vedette de sauvetage destinée à la station de Saint-Pierre.



• Les Amis des Marins : 6 000€

L’association Les Amis des Marins ouvre en faveur d’u bien-être des gens de la mer en escale à La Réunion. Pour soutenir sa mission, une subvention de fonctionnement d’un montant de 6 000€ au titre de l’année 2026.



• AMDR : 75 000€

Une subvention d’un montant de 75 000€ est allouée à l’Association des Maires du Département de La Réunion

- Environnement -

• Fonctionnement du Domaine Bois Laurent Martin : 30 000€

Le Domaine Bois Laurent Martin, Tiers-Lieu situé au Tévelave, accueille divers ateliers participatifs autour de la valorisation et la protection de l’environnement. Il a fonctionné en 2025 sur la base d’une complémentarité entre les deux associations fondatrices :

- « Bon Accueil au Tévelave » en charge de l’entretien, la restructuration du jardin créole, et de la coordination des animations sur le site ;

- « Roulé Mon Z’avirons » assurant le portage administratif, la coordination et la mobilisation de partenaires à l’échelle régionale et nationale.

Au vu du bilan très positif de cette première phase expérimentale concentrée autour de la restauration du jardin créole, une subvention de fonctionnement de 22 500€ est attribuée à l’association Bon Accueil au Tévelave, ainsi qu’une subvention de 7 500€ à « Roulé Mon Z’avirons ».

• Projet GIROFLEE : 60 000€ pour FIBOIS

Le Département pilote depuis 2023 le projet GIROFLEE - Gestion Innovante des Ressources Forestières pour une Energie Durable qui a permis la création d’une interprofession (FIBOIS Océan Indien) qui fédère autour d’un projet commun : valoriser le bois local, renforcer les entreprises et structurer durablement l’utilisation du bois local.

Le Département a décidé de transférer les missions d’animation de la filière et la coordination du projet GIROFLEE à FIBOIS Océan Indien à partir du 1er juillet 2026. Une convention de partenariat sera établie à cet effet pour une période de 6 mois. Une subvention de 60 000€ lui sera allouée.

• Prolongation d’occupation pour "Les Jardins de Fond Imar"

L’association « Les Jardins de Fond Imar » bénéficie d’une convention d’occupation sur l’ENS Le Hangar (Tour des Roches – Etang Saint-Paul) pour lui permettre de mener des travaux de transformation de l’espace en forêt nourricière, au moyen de chantiers ACI.

Compte tenu des résultats obtenus par l’association, de l’intérêt environnemental, social et pédagogique du projet, ainsi que de sa contribution à la valorisation et à l’entretien du site, la demande de poursuite de cette occupation a été acceptée. Une convention d’occupation du domaine privé à finalité environnementale, assortie d’un cahier des charges écologiques et paysagers opposable à l’occupant et assortie d’une redevance annuelle d’occupation de 600€ sera établie à cet effet. La durée de la convention d’occupation est fixée à 9 ans.



• Risque requin : 50 000€ pour RESSAC

Une contribution financière d'un montant de 50 000€ est accordée à l'association RESSAC pour le financement des dispositifs opérationnels de réduction du risque requin.

- Social -

• SIAO : plus de 696 000€

Le SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation), a été créé pour coordonner les parcours d'hébergement et de logement des personnes en difficulté. Par le biais de la plateforme téléphonique du 115, il accueille, oriente et assure la mise à l’abri inconditionnelle des personnes et propose leur accompagnement vers une réinsertion durable.

Dans ce cadre, une subvention 696 633€ est votée en faveur du GCSMS Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale LAMP-OI gestionnaire du SIAO.

• 25 000€ pour les missions de l’UDCCAS

L’UDCCAS est constituée des 24 Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et d’un Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS). Cette tête de réseau à visée départementale, assure une mission de veille sociale, de coordination des politiques publiques de proximité, notamment sur les situations d’urgence sociale, de participation citoyenne et d’animation générale de prévention, et de développement social. Une subvention de 25 000€ lui est accordée pour poursuivre ses actions.



• CDAD : 13 000€ pour favoriser l’accès aux droits

Le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits (CDAD) est un groupement d’intérêt public, placé sous l’autorité de La Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis. Le CDAD permet de mettre en oeuvre des consultations gratuites d’avocat au sein des Points d’Accès aux Droits (ex Maison de Justice). Il finance également les Maisons France Service des hauts depuis 2020. Le Département apporte son soutien aux acteurs de l’accès aux droits et de la lutte contre l’isolement et la précarité dans une démarche de proximité. Une subvention de 13 000€ lui est allouée à cet effet.

• FJT FEKLER : plus de 65 000 euros pour accompagner les jeunes majeurs de l’ASE

Afin d’enrichir la palette de solutions pour les jeunes majeurs de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), il est proposé l’expérimentation du financement d’un contingent de places dédiées aux jeunes majeurs suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance au sein des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT). A ce titre l’association FEKLER (anciennement AAPEJ) dispose de places au sein de son FJT de Saint-Pierre. La durée d’accompagnement serait de 12 mois, renouvelable en fonction des besoins du jeune.

Une subvention de 65 117€ est votée en faveur de l’association FEKLER pour un contingent de 13 places.

- Insertion -

32 chantiers d’insertion soutenus à hauteur 864 000€

Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Département a validé la 1ère programmation visant à soutenir des projets collectifs d’action sociale et d’insertion en 2026. 32 chantiers d’insertion prévoient le recrutement de 33 PEC et de 300 CDDI autour de l’agriculture bio, du maraîchage, des plantes médicinales, de la valorisation du patrimoine départemental, de la valorisation artisanale, de la valorisation des fibres végétales, de la restauration, de l’économie circulaire, de l’informatique et de l’audiovisuel. Le montant total des subventions s’élève à 848 000€ en fonctionnement et 16 000€ en investissement.

- Autonomie -

• Pour un service public de qualité dans tous les départements

Pour accompagner la généralisation du Service Public Départemental de l'Autonomie (SPDA) en 2025, la CNSA propose un soutien à l’ingénierie de déploiement du SPDA pour les Conseils départementaux d’un montant forfaitaire de 43 000€.

Ce soutien financier va servir à pourvoir aux besoins d’ingénierie de projet liés à la mise en place et au pilotage du SPDA (structuration et animation de la gouvernance, animation de la démarche, mobilisation des personnes concernées, formalisation et préparation du suivi du programme d’actions annuel, pilotage de la qualité de service…).

Pour pouvoir bénéficier de ce soutien financier, le Département va adhérer au cadre proposé par le CNSA.



• 10 000€ pour une étude visant à Anticiper les besoins liés au vieillissement de la population



Face au vieillissement de la population réunionnaise, le Département, l’ARS et l’Insee ont engagé un partenariat en vue de la réalisation d’une étude portant sur les projections de personnes âgées de 60 ans et plus en situation de perte d’autonomie et sur les enjeux associés pour les politiques publiques. Cette étude constituera un outil d’aide à la décision pour éclairer les politiques publiques et anticiper les besoins futurs. Une convention de partenariat entre les 3 institutions sera conclue pour un montant total de 62 185,50€.

La participation financière du Département s’élèvera à 10 000€.



• MDPH : une subvention globale de 3,6M€

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a pour vocation d’être le guichet unique d’accueil, d’information et d’évaluation des besoins de compensation pour les personnes porteuses de handicap. Compte tenu du caractère prioritaire du public géré par ce GIP et des activités en découlant, une subvention départementale de 3 668 000€ lui est attribuée répartie comme suit :

- 3 478 000€ en fonctionnement

- 190 000€ pour le Fonds de Compensation du Handicap.



• Revalorisation salariale des agents des SAD : plus de 10M€

Le Département prend en charge le surcoût supporté par les Services Autonomie à Domicile (SAD) dans le cadre de la revalorisation des salaires des aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables. Dans ce cadre, la Collectivité va verser une dotation de fonctionnement de 1 238 853€ aux 9 SAD publics gérés par les CCAS et une dotation de fonctionnement de 8 870 608€ aux 13 SAD associatifs à but non lucratif.

Pour ces deux secteurs, le Département recevra une compensation de 50 % par la Caisse Nationale des Solidarités pour l’Autonomie (CNSA).



• 284 000€ pour 3 MAF

3 MAF (Maisons d’Accueillants Familiaux), alternatives aux structures collectives classiques et à l’accueil familial, recevront une subvention globale de 284 000€ pour leur fonctionnement. Cet engagement s’inscrit dans la démarche du Département de renforcer les solutions d’accompagnement et de soutien aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

- Accompagement de proximité -

• Impayés locatifs : 130 000€ pour une démarche d’accompagnement de proximité

À La Réunion, la situation des ménages en impayés locatifs continue de se dégrader fortement. Dans ce contexte, le Département va lancer un appel à projets « Démarche d’Aller vers les ménages en impayés de loyer, faisant l’objet d’une saisine du FSL par la CAF ». Les professionnels recrutés par les structures retenues auront notamment pour mission d’aller vers les ménages et bailleurs concernés par l’impayé locatif et mener des interventions individualisées ainsi que d’évaluer la situation du ménage, le conseiller et l’oriente. Un budget de 130 000€ est alloué à cette action.



• ADIL : 141 800€ pour favoriser l’accès au logement locatif social

Une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 91 800€ est attribuée à l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) afin de lui permettre de poursuivre ses missions.

Par ailleurs, l’ADIL contribue à la mise en œuvre du PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées) dont le Conseil départemental est copilote aux côtés de l’Etat. Elle assure la gestion du dispositif de labellisation mis en place afin de prioriser l’accès au logement des ménages en cumul de difficultés. Ces familles labellisées sont reconnues prioritaires à l’accès à un logement locatif social.

Dans ce cadre, l’ADIL recevra une subvention de 50 000€ pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, afin de continuer à favoriser l’accès du public prioritaire au logement locatif social.

• 120 000€ pour loger les personnes défavorisées

L’Agence Immobilière SOLidarité Et Investissement Locatif (AI SOLEIL), oeuvre pour apporter une réponse au mal-logement des personnes les plus démunies et fragilisées. 192 personnes ont bénéficié des logements gérés par L’AI SOLEIL, labellisée Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS). Compte tenu des actions menées et des résultats obtenus, une subvention globale de fonctionnement de 120 000€ lui est allouée.

- Sport -

• CROS : 20 000€ pour soutenir les Jeux des Villes de La Réunion

Le Comité Régional Olympique et Sportif de La Réunion (CROS) recevra une subvention d’un montant de 20 000€ pour l’organisation des 1er Jeux des Villes de La Réunion.

- Jeunesse -

• Développer les liens intergénérationnels

Le Département développe des actions favorisant le lien intergénérationnel et l’engagement citoyen des jeunes. A ce titre, la Collectivité est partenaire de l’Association Nationale pour le Déploiement du Service Civique Solidarité Seniors (AND-SC2S) qui porte le dispositif « Service Civique Solidarité Seniors » (SC2S), visant plus particulièrement à lutter contre l’isolement des personnes âgées, favoriser leur autonomie et renforcer les solidarités intergénérationnelles. Dans ce cadre, la Collectivité accueillera deux jeunes volontaires en Service Civique au sein de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (IHOI) et en lien avec le médiateur numérique.

La mission proposée vise à favoriser l’accès à la culture et au patrimoine de La Réunion aux personnes vulnérables dans une démarche de transmission mémorielle et de développement du lien intergénérationnel.



- Coopération avec Madagascar -

• TRANSMAD Développement : 20 150€ pour un projet hydraulique

Une subvention de 20 150€ est attribuée à l’association TransMad Développement pour la réalisation d’un projet d’adduction d’eau dans le village de Samontilahy, commune de Betsinjaka (district de Tuléar).



• Le Sourire d’Onja : 4 000€ pour venir en aide à des enfants en situation de handicap

L’association le Sourire d’Onja vient en aide aux enfants handicapés paralysés cérébraux à Madagascar. L’association recevra une subvention de 4 000€ à pour son programme de consultation, d’appareillage et de soins de kinésithérapie d’enfants.

- Formation professionnelle -

• 450 000€ mobilisés pour former 25 nouveaux apprentis

Le Département soutient l’apprentissage comme levier d’insertion. Il procèdera au recrutement de 25 nouveaux apprentis au titre de l’année 2026 dans les métiers en tension suivants : ouvrier de maintenance des bâtiments, assistant de gestion financière, budgétaire et comptable, moniteur éducateur, technicien informatique. Un budget prévisionnel de 450 000€ est affecté à ce dispositif.

