Concours d'embellissement : le collège Joseph-Bédier de Saint-André primé

"Béatrice Sigismeau, vice-Présidente du Conseil départemental, représentait, mardi 12 septembre 2023, le Président Cyrille Melchior lors de la remise des prix de la 8e édition du concours d’embellissement des collèges. Un concours remporté cette année par le collège Joseph-Bédier, de Saint-André, qui a reçu un chèque de 4 500 euros pour encouragement à poursuivre l’amélioration du cadre de vie des élèves, dont on connaît l’incidence sur leur réussite" écrit le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Conseil départemental)

Les autres lauréats sont les collèges Robert J. Ardon (2e), de Montgaillard (Saint-Denis), Terre-Sainte (3e), de Saint-Pierre, Alsace-Corré (4e), de Cilaos, et Bassin Bleu (5e), de Saint-Benoît. Ils ont également reçu des chèques, de 1 000 à 3 000 euros.

"Nous partons du postulat qu’un collège bien aménagé, un établissement embelli, donne envie d’être fréquenté", expliquait Béatrice Sigismeau aux élèves rassemblés au Domaine des Tourelles, à La Plaine-des-Palmistes.

"Il éveille le désir d’y travailler et de réussir. » Et de continuer : « Quand je vois la qualité des projets menés dans les différents établissements. Quand je vois l’ingéniosité, la solidarité et le dynamisme dont vous avez fait preuve. Quand je vois l’exemplarité de votre implication. Je ne peux que me dire que le pari est incontestablement réussi et que nous avons eu raison de vous donner les clés de votre établissement et de vous laisser le champ libre" a-t-elle ajouté

Initié en 2012, le concours d’embellissement des collèges est une opération innovante qui associe les élèves et le personnel des collèges, pour l’aménagement et le fleurissement des espaces. Ce projet se veut fédérateur et pédagogique, ludique et symbolique du dynamisme de la jeunesse réunionnaise et de la politique éducative du Conseil départemental.

Comme chaque année, vingt collèges ont participé à l’édition 2023 du concours, soit plus de 1 500 élèves, qui se décline en quatre catégories : Cour, Jardin, Hall et Façade. Un jury, composé d’élus, de professionnels et de membres d’associations, a désigné les lauréats.

La remise des prix a été l’occasion, pour chacun des lauréats, d’expliquer comment les élèves ont travaillé, de présenter les aménagements réalisés et les bienfaits qu’ils en avaient eux-mêmes retiré. Les élèves, très enthousiastes, ont pu montrer aux autres concurrents leurs bâches explicatives ou les photos, avant et après, des sites embellis. Ils ont également pu visiter le Domaine des Tourelles et la Maison du Parc national.