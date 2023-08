Un appel à projets pour le concours "Opération premières pages" 2024

Auteur et autrice, illustrateur et illustratrice, à vos plumes. Le Département de La Réunion lance l’appel à projet "Opération premières pages", un concours de création d’un album pour les tout-petits. Pour participer au concours, déposez votre dossier au plus tard le vendredi 15 septembre 2023 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le lauréat recevra une dotation et verra son album édité.

Renseignement et règlement complet du concours disponible sur departement974.fr sous l’onglet "Avis, projets, enquêtes" et au 0262 211396