Conseil départemental : plusieurs dossiers votés en commission permanente

La commission permanente s’est déroulée ce mercredi 19 février 2025 sous la présidence de Cyrille Melchior. Les dossiers votés au cours de cette séance relevaient de l’éducation, de l’environnement, du social et de l’insertion. Nous publions le communiqué de la collectivité ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

FOCUS

EDUCATION : + de 14M€ votés

Entretien des collèges : + de 4M€

Pour permettre aux chefs d’établissement d’assurer l’entretien courant et la réhabilitation de leurs bâtiments, la première tranche de la dotation "Petits Travaux de Maintenance" en faveur des collèges publics est votée pour un montant total de 4 215 000€.

Dotation aux collèges : + de 10M€

Le Département poursuit son accompagnement en faveur des collèges et maintient le même niveau de dotations en fonctionnement et en équipement qu’en 2024 malgré un contexte budgétaire contraint. Unmontant prévisionnel de 10 084 000€ est voté en faveur des 78 collèges publics qui accueillent 57 000 élèves.

AUTRES DOSSIERS VOTÉS

ENVIRONNEMENT : plus d’1,3M€ alloués

Travaux forestiers : près de 500 000€ alloués

Le domaine forestier du Département s’étend sur 95.000 ha et représente 95 % de la forêt publique et 40 % du territoire de l’île.

Pour valoriser ce patrimoine forestier important, le Département définit chaque année plusieurs programmes de travaux (préservation des milieux, aménagements touristiques, entretien) en lien avec l’ONF chargé de leur mise en oeuvre. En 2025, le programme annuel d'investissement en faveur de la préservation des milieux des forêts départemento-domaniales s’élèvera à 1 892 775,65 € pour un engagement financier du Département de 496 072,45 € et un financement FEADER de l’ordre de 1 396 703,20€.

Gestion des déchets en espaces naturels : 829 774€

Le Département apportera sa contribution au fonctionnement du Syndicat mixte ILEVA, à hauteur de 579 774€ pour une meilleure prise en compte de la problématique de la gestion des déchets en matière de protection et d’aménagement des espaces naturels.

De même, le Syndicat mixte SYDNE chargé d’élaborer un plan d’action spécifique à la problématique des déchets en milieu naturel recevra une subvention départementale de 250 000€.

SOCIAL : près de 2M€ votés

Transport des adultes handicapés : 1,9M€

La Collectivité prend en charge les dépenses de transport des adultes en situation de handicap du domicile au foyer d’accueil occupationnel (FAO). A ce titre, 10 FAO recevront une dotation globale prévisionnelle de 1 912 000€ pour la prise en charge des frais de transport de leurs usagers.

Plus de 400 adultes handicapés sont transportés quotidiennement dans ce cadre.

370 jeunes de l’ASE bientôt récompensés

Afin de valoriser les jeunes confiés au service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) qui accèdent à un diplôme malgré un parcours de vie difficile, le Département, en tant que gardien ou représentant de l’autorité parentale, les récompensera pour les efforts accomplis afin de les encourager dans la poursuite de leur formation.

370 jeunes méritants recevront un chèque cadeaux pour un coût total de 43 758€.

3 000€ pour la lutte contre le diabète

L’association ADJ 974 recevra une subvention de 3 000 € en vue de l’organisation d’un village diabète « Nout santé nout Zarlor » à la NORDEV. L’objectif principal est de créer un espace convivial, interactif et informatif pour sensibiliser, accompagner et échanger sur les problématiques liées au diabète et au bien-être.

Enfance en danger : près de 500 000€

En 2024, la CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes du Département) a réceptionné 7276 IP (Informations Préoccupantes), soit une augmentation de 19% par rapport à 2023.

Afin de continuer à assurer pleinement ses missions d’aide sociale à l’enfance, la Collectivité souhaite faire appel à un prestataire externe. Suite à un appel à projets, la SCOPAD a été retenue. Elle envisage de contribuer à l’évaluation d’un millier d’informations préoccupantes en mobilisant 11 professionnels, des éducateurs spécialisés et des psychologues.

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 497 022€ lui est attribuée pour une année à l’issue de laquelle cette expérience sera évaluée.

INSERTION : près de 170 000€ accordés

6 nouveaux chantiers d’insertion : 168 100€

2 associations et 2 CCAS recevront une subvention globale de

168 100€ pour la mise en œuvre de 6 chantiers d’insertion. Les personnes recrutées participeront à des projets autour du maraîchage, de la couture, de la valorisation artisanale, du développement durable, du recyclage et de la valorisation des fibres végétales.