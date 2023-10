Cyrille Melchior reçu au Havre par Edouard Philippe

Cyrille Melchior, président du Département, a visité le port du Havre, premier port français, ce lundi 2 octobre 2023. En marge de cette visite, il "a eu l’honneur d'être reçu par le maire du Havre et ancien Premier ministre Edouard Philippe, avec lequel il a pu échanger sur les grandes problématiques de La Réunion et sur les points communs entre la collectivité qu’il préside et la ville du Havre" indique le conseil départemental dans un communiqué publiait ce mardi après-midi

Le président du Département a visite le port du Havre, "à l’invitation de l’association pour le développement industriel de La Réunion (Adir), et dans la perspective des futurs aménagements de la Zone arrière portuaire, 80 hectares appartenant au Conseil Departemental et dont 20 hectares seront progressivement mis à disposition du Grand port maritime de La Réunion" note le Département

