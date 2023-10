Cyrille Melchior reçu par les ministres Philippe Vigier, Aurore Bergé et Dominique Faure

De passage à Paris, ce mardi 3 octobre 2023, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a été reçu successivement par trois ministres du gouvernement d’Elisabeth Borne. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département

Avec Philippe Vigier, ministre délégué aux outre-mer, le Président du Département a notamment évoqué les dossiers liés au Comité interministériel des outre-mer organisé le 18 juillet.

Ils ont également abordé la contractualisation du projet de Mise en eau des régions Est et Nord (MEREN), les enjeux du vieillissement et de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), le projet de Musée de l’habitation et de l’esclavage à Villèle et la création d'un futur Institut de Formation Politique.

Le ministre s'est montré très attentif et impliqué, et a proposé un suivi régulier de ces dossiers.

Lors de son entretien avec la Ministre des solidarités et des familles Aurore Bergé, il a surtout été question des enjeux du vieillissement de la population réunionnaise et du bien vieillir.

La ministre a pu mesurer l'impact du coût du vieillissement sur le budget du Département au travers notamment de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH).

Elle s'est montrée à l'écoute des préoccupations de la Collectivité départementale et a salué le travail effectué par ses élus. Aurore Bergé s’est déclarée attentive sur la mise en œuvre du Pacte des solidarités en faveur des publics vulnérables et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, notamment en matière d'urgence alimentaire.

Les violences intrafamiliales (VIF) et l'insertion des jeunes en difficultés, problématiques pour lesquelles le Département est fortement mobilisé, ont également été évoquées.

Cyrille Melchior a enfin retrouvé avec plaisir, dans l’après-midi, la ministre en charge des Collectivités territoriales, Dominique Faure. Ensemble, ils ont revu les dossiers portés par le Département de La Réunion.

La ministre a confirmé son soutien, ainsi que celui de ses services, aux actions engagées. Cette rencontre a également permis d’aborder le statut de l’élu, pour lequel Cyrille Melchior demande une meilleure reconnaissance et une meilleure protection.