[Photos] Département : célébration de l’Eïd sous le signe de l’unité et du vivre-ensemble réunionnais

"C’est au rythme des sonorités de l’Inde du Nord, brillamment interprétées par le groupe Shruti Music qu’a démarré la célébration de l’Eïd au Palais de la Source le 24 avril 2026. Un moment placé sous le signe de l’unité et du vivre-ensemble réunionnais" écrit le Département de La Réunion dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

"Le monde est traversé par des tensions, des fractures, et parfois, des incompréhensions profondes. Dans ce climat, rappeler l’importance du respect, du dialogue et de la fraternité est essentiel" a déclaré le Président du Département Cyrille Melchior en présence de Nazir Patel, Président du Conseil régional du culte musulman, des dirigeants associatifs et des acteurs de la société civile, réunis au sein de l’Hémicycle.

Une conférence sur "l’apport sous l’angle économique des musulmans à la société réunionnaise. Des ports du Gujarat et de l’indiaocéanie à l’île de La Réunion" a été présentée par l’écrivain et poète Omar Issop Banian, vice-président du Groupe de dialogue interreligieux de La Réunion et du Conseil Réunionnais de l’interculturalité.

Autre moment fort de la soirée : la remise de médailles départementales du mérite à 5 personnalités de la communauté musulmane nées en 1946, année de la naissance de la départementalisation de La Réunion.

C’était l’occasion pour Cyrille Melchior de rappeler que "dans le cadre du 80e anniversaire de la départementalisation, il est important de mesurer ce qui fait la singularité de notre île, une terre de métissage où la diversité constitue une force. Cette célébration de l’Eïd permet de réaffirmer l’importance de préserver et transmettre cet héritage commun".

La soirée s’est poursuivie avec une psalmodie du Coran, suivie d’une animation musicale, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et fraternelle.