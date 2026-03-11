Département : des ateliers pour des femmes artistes lors du prix Célimène 2026

L’édition 2026 du Prix Célimène s’est déroulée le samedi 7 mars 2026. Quatre ateliers ont réuni 70 femmes autour de l’aquarelle et de la gouache. Les plus belles peintures ont été sélectionnées afin de désigner la lauréate du Prix Célimène 2026. Son nom sera dévoilé prochainement. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Département. (Photo : Département de La Réunion)

Organisé depuis 20 ans à l’occasion de la Journée des droits des femmes, le Prix Célimène invite les artistes amateures à soumettre l’une de leurs œuvres au regard affûté d’un jury professionnel.

Elles étaient 70 participantes ce samedi, réparties dans huit ateliers organisés tout au long de la journée, animés par quatre artistes : Chrystelle Gomez, Claire Maillot, Julie Anandin et Julie Bernard.