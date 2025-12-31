Le Département rend hommage au fondateur de la Maison Rama, décédé ce mardi

Dans un communiqué, les élus du Département de La Réunion saluent "un entrepreneur passionné et homme de valeurs, qui restera gravé dans l’histoire économique de notre territoire." Paul Joseph Camille Rama âgé de 75 ans, est décédé ce mardi 30 décembre 2025, il était le précurseur du conditionnement d’épices à La Reunion. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Département.

C’est avec une profonde tristesse que le Président du Département et l’ensemble des élus du Conseil départemental ont appris la disparition de Paul Joseph Camille Rama, figure emblématique du monde entrepreneurial réunionnais.

Fondateur de la société Maison Rama, pionnière dans le conditionnement des épices à La Réunion, Paul Joseph Camille Rama a marqué le tissu économique local par son esprit d’innovation et son engagement pour la valorisation des produits de notre île.

En ces moments douloureux, le Département tient à adresser à sa famille et à ses proches, ses plus sincères condoléances. Nous partageons leur peine et leur témoignons notre soutien le plus respectueux.

La mémoire de Paul Joseph Camille Rama, entrepreneur passionné et homme de valeurs, restera gravée dans le cœur des Réunionnais et dans l’histoire économique de notre territoire.