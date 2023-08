Département : les Théâtres départementaux présentent leur délégation de service public

A l’invitation du Président Cyrille Melchior, Thierry Boyer, nouveau directeur des Théâtres départementaux, est venu présenter son projet, mercredi 23 août, aux Conseillers départementaux membres de la Commission permanente. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)

En préambule, le Président du Département a remercié les élus et les services de la Collectivité qui ont travaillé à la mise en œuvre de la DSP « un travail remarquable pour que dans un cadre réglementaire très strict, La Réunion puisse disposer d’une gestion maitrisée, éclairée de ses théâtres ».



Béatrice Sigismeau, vice-présidente déléguée aux Affaires culturelles, a rappelé que l’association Run Music, présidée par Mario Serviable et dirigée par Thierry Boyer, a été choisie par le Département dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) de six ans qui prescrit d’aller au-devant de publics qui ne viennent pas d’eux-mêmes vers les théâtres. La DSP prévoit ainsi une programmation « hors les murs » de 25% des spectacles.

Elle comprend également une clause d’insertion économique, pour le recrutement prioritaire des personnes les plus éloignées de l’emploi, et une clause environnementale, dans le but de réduire l’empreinte écologique du fonctionnement des théâtres. "Cette nouvelle délégation nous permet de poser de nouvelles ambitions en matière de politique culturelle, pour continuer à faire découvrir ce monde aux Réunionnais, et surtout mettre en lumière les artistes réunionnais, avec une place importante donnée à la valorisation de la création locale", soulignait ainsi la conseillère départementale.



Accompagné de Teddy Jamois, administrateur de l’association Run Music, Thierry Boyer a pu présenter sa programmation, qui débutera le 11 novembre et se déclinera en 160 dates, dont a minima 40 spectacles et 20 actions culturelles « hors les murs », répartis sur les 24 communes.

Il a également souligné son engagement à soutenir les artistes réunionnais - 60 % de la programmation, des résidences, des temps forts - et à aller vers les jeunes publics, dans une démarche d’éducation artistique et culturelle. « Il faut désacraliser la culture, expliquait le nouveau directeur des Théâtres départementaux. Ce n’est pas parce que la culture se démocratise qu’elle n’a pas le niveau de l’excellence et la qualité voulue. Je souhaite une ouverture au monde mais surtout une ouverture sud-sud avec les pays de la zone. »