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Des caravanes d'accès aux droits pour informer les usagers de La Réunion

  • Publié le 28 septembre 2026 à 10:11
  • Actualisé le 28 septembre 2026 à 11:06
Les caravanes du Departement

Trois Caravanes d'accès aux droits parcourent l'île du 28 septembre au 2 octobre pour informer les usagers de La Réunion. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo Département de La Réunion)

Caravane, Droits, Usagers

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