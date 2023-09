Deuxième forum territorialisé de l’action sociale : le Département "au plus près des Réunionnais"

Le Département organisait, le vendredi 29 septembre 2023 à Saint-Philippe, un Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion, la 2e édition de cette manifestation dans le bassin sud-est de l’île. "C’était l’occasion pour la vice-Présidente Augustine Romano, qui représentait le Président Cyrille Melchior, de rappeler que ce forum s’inscrit dans la démarche « d’aller vers » qui guide l’ensemble des actions du Conseil départemental, soucieux de rester au plus près des Réunionnais et de leur offrir des services de proximité qui facilitent leurs démarches" note le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Mickaël Cuvelier / Com CD974)

"Ce forum territorialisé se veut ainsi être un rendez-vous du territoire, une rencontre qui vous appartient, car nous sommes conscients des réalités de chaque micro-région, mais aussi des spécificités et des besoins qui vous sont propres" expliquait Augustine Romano

La vice-Présidente du département saluait également l’implication de nombreux partenaires, et de la commune de Saint-Philippe en premier lieu.

Elle détaillait aussi l’éventail des services présents et assurait que les visiteurs, venus nombreux, trouveraient là l’ensemble des mesures mobilisables tout au long de leur parcours d’insertion professionnelle, de l’accompagnement social à la démarche d’insertion professionnelle à proprement parler et à la reprise d’activité, en passant par les dispositifs de formation, de soutien à l’entreprenariat ou à la mobilité.

Le rendez-vous a également permis de signer une convention entre le Département, le CCAS de Saint-Philippe et le collège Bory Saint-Vincent.