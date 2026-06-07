Le Département de La Réunion rend hommage à Madame Bernadette Chirac, dont la disparition suscite une vive émotion à travers le pays. Avec elle s’éteint une figure marquante de la vie publique française, dont l’engagement, la dignité et le sens du devoir auront durablement marqué notre pays. Tout au long de sa vie, Bernadette Chirac a incarné des valeurs de générosité, de proximité et de solidarité qui ont su rassembler bien au-delà des sensibilités politiques.

À travers son action à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et son implication dans l’Opération Pièces Jaunes, elle a contribué à améliorer le quotidien de milliers d’enfants hospitalisés et de leurs familles. Son engagement humanitaire a laissé une empreinte profonde dans le cœur des Français.

"Madame Bernadette Chirac entretenait, aux côtés du Président Jacques Chirac, un lien sincère et fidèle avec les territoires d’Outre-mer, et tout particulièrement avec La Réunion. Son attachement à notre île, à ses habitants et à ses valeurs de solidarité demeurera dans les mémoires", souligne Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental.

En ces moments de recueillement, le Département salue la mémoire d’une femme de conviction qui a su mettre sa notoriété au service des autres et porter, avec constance, des causes d’intérêt général.

Au nom de l’assemblée départementale, le Président du Conseil départemental adresse ses plus sincères condoléances à Claude Chirac, à sa famille et à l’ensemble de ses proches.

La Réunion s’associe à la peine de la Nation et rend hommage à une personnalité dont l’engagement, l’humanité et la bienveillance continueront de marquer les mémoires.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion