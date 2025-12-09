L'ONF lance une nouvelle interface pour l’accès aux sentiers et routes forestières

Depuis ce mardi 9 décembre 2025, une nouvelle interface sur l’état des sentiers de La Réunion est disponible en ligne. Un projet développé par l'Office national des forêts (ONF) de La Réunion pour améliorer la communication autour de la fermeture et la réouverture des sentiers de l'île (Photo as/www.imazpress.com)

L’Office national des forêts (ONF) de La Réunion gère la majorité des sentiers de randonnée de l’île, soit près de 1.000 km de sentiers.



La fermeture ou la réouverture d’un sentier est une décision prise par arrêté préfectoral. La fermeture ou la réouverture d’une route forestière se fait, elle, à travers une décision du directeur régional de l’ONF. "En moyenne, un évènement de fermeture ou réouverture survient tous les 18 jours sur le territoire réunionnais, fréquence beaucoup plus rapprochée en période post-cyclonique", note la préfecture.

Pour améliorer la visibilité autour de l'accessibilité des sentiers, l'ONF a donc développé ce nouvel outil. "Carte 2D ou 3D, affichage des itinéraires de randonnée adapté aux daltoniens, étiquetage des tracés, localisation des aires d’accueil en forêt… autant de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de préparer au mieux leurs sorties en forêt", se félicite l'ONF.

"L'objectif était de moderniser l'accès à l'information sur les sentiers de randonnée ainsi qu'aux possibilités de circulation sur les routes forestières", explique Benoît Loussier, directeur de l’ONF La Réunion-Mayotte.

"On avait un outil, jusqu'ici, qui n'était pas suffisamment lisible. On a donc développé une interface plus moderne, plus intuitive, donc plus facile à utiliser", détaille-t-il.

L'interface a été développée au cours de l'année, par les équipes informatiques de l'ONF. Un QR code a été ajouté aux panneaux de l'ONF, permettant aux randonneurs d'être redirigés vers cette interface. Ils pourront aussi se géolocaliser si besoin.

"C'est une évolution dans notre façon de communiquer, on ne donnait pas toutes les chances aux randonneurs de s’organiser correctement", estime Vincent Bernard-Lafoucrière, directeur de cabinet du préfet.

"L'ONF de La Réunion va au-delà de ses missions. Ce projet est très important car les sentiers c'est l'identité de La Réunion, c'est ce qui donne son caractère au territoire et qui est attractif pour les touristes", déclare-t-il.

Pour Gilles Hubert, vice-président du Département, ce projet est "particulièrement important. "Nous avons un vaste territoire, nous nous réjouissons de cet outil qui va permettre une meilleure sécurisation de l'activité de randonnée. C'est un outil qui sera à la portée de tous, qui pourront préparer leurs randonnées en toute sécurité", dit-il.

Cette application permettra aussi "de sensibiliser le public à ce trésor que nous avons". Préserver les sentiers "ne peut pas être qu'à l'actif du Département ou de l'ONF. C'est la responsabilité de l'ensemble des Réunionnais et des touristes qui fréquentent ces milieux magnifiques mais fragiles", dit-il.

L'interface sera mise à jour "au fil de l'eau, au quotidien, dès lors qu'on aura une décision qui sera prise concernant la fermeture ou la réouverture d'un sentier", précise Benoît Loussier.

www.imazpress.com / [email protected]