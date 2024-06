La Flamme olympique à La Réunion, un "relais historique" pour le Département

La Plaine des Sables au Volcan, Saint-Paul, Le Tampon, Saint-Pierre, la pointe de Langevin, Saint-Benoit, Sainte-Suzanne et le Jardin de l’Etat… La Flamme Olympique a brillé, le mercredi 12 juin, tout autour de La Réunion, attirant à elle des milliers de spectateurs. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Cet événement historique, voulu par le Conseil départemental, labelisé « Terre de Jeux 2024 » dès 2020, a en effet été organisé pour mobiliser les Réunionnais, les rassembler dans le partage, la passion et l’émotion pour célébrer le sport et les valeurs de l’olympisme. « Il nous a paru naturel que notre Île et ses habitants puissent accueillir cette Flamme car La Réunion en porte les valeurs, celle de l’unité, de la diversité et de la solidarité », expliquait ainsi Cyrille Melchior lors de son allocution au Jardin de l’Etat. « La Flamme olympique illumine nos cœurs dans un moment de communion avec la France, notre pays, et le reste du monde dans un esprit de paix, de fraternité et d’universalité » continuait-il, en présence du Préfet de La Réunion Jérôme Filippini, de la Présidente de la Région Huguette Bello et de plusieurs élus du Département et de la Ville de Saint-Denis. Sans oublier Eve Gilles, Miss France 2024.



Dès l’aube, après le coup d'envoi donné à la Plaine des Sables au Volcan, c’est au débarcadère de Saint-Paul, théâtre du second parcours des relayeurs que le Président du Conseil départemental participait à l’allumage de la torche. Là, la flamme longeait le front de mer, portée notamment par les relayeurs du Département que sont le capitaine de l’équipe de France de beach soccer Jérémy Basquaise et la championne de natation Alizée Morel. Enfants et adultes suivaient le pas des relayeurs dans une joyeuse ambiance.



Au Tampon, la championne d'athlétisme Emy Valincourt relayeuse du Département était la première à porter la flamme. A Saint-Pierre, après un départ sur la place de la mairie, où des associations sportives d’escrime, de boxe et d’aïkido présentaient leurs activités, la flamme suivait le front de mer, acclamée par des milliers de personnes, avant de rejoindre l’enceinte du stade Michel-Volnay, portée par le handballeur Jackson Richardson. La champion de judo Mathieu Daffreville et Louna Fiarda, ancienne présidente du Conseil départemental des Jeunes figuraient parmi les relayeurs de l'étape saint-pierroise.



A Langevin, c’est Jean-Louis Prianon qui lui faisait effleurer le point le plus austral de France. Et partout, son passage permettait de mettre en valeur les éléments patrimoniaux emblématiques de l’île. L’Est n’était pas en reste. Après le passage au stade Allane à Saint-Benoît où les Bénédictins ont réservé un accueil chaleureux au convoi, le parcours s’est poursuivi à Sainte-Suzanne où la torche a été portée à bord d’un raft entouré de kayaks dans le bassin du stade en Eaux Vives.



Dans un bouquet final, la remontée de la rue de Paris, à Saint-Denis, menait les derniers relayeurs - dont la championne d'athlétisme Chantal Dallenbach - jusqu’au Jardin de l’Etat où des milliers de personnes se pressaient pour assister, peu après 18 heures, à l’embrasement du chaudron installé devant le Museum d’histoire naturelle par le double médaillé d’or olympique Daniel Narcisse, entouré de l’autre légende du handball Jackson Richardson et de la championne d’escrime Kelly Lusinier, relayeuse du Département. La soirée s’est poursuivi avec un magnifique plateau artistique intergénérationnel réunissant Pix'L, Léa Churros, Ziskakan, Baster, Frederic Joron, Dominique Barret, Missty, Mederice, Pat Jaunes, Nathalie Natiembé…

Pour Cyrille Melchior, "ce passage de la Flamme olympique doit nous inciter, tous ensemble, pouvoirs publics et acteurs du mouvement sportif, à œuvrer davantage à l’expression et à la libération des énergies et des talents".



Jean-Louis, 54 ans, Saint-Paul : "Je suis venu parce que je suis un fan de sport, presque tous les sports. Les JO, c’est le plus grand événement au monde. Comme je ne peux pas aller à Paris, j’avais envie d’être un peu dans l’ambiance quand même. C’est un moment important pour ceux qui aiment le sport."



Romane, 12 ans, pongiste, Saint-Paul : "C’est super, la flamme est passée tout près de moi. J’aurais bien aimé la porter. C’est bien que ce soit mercredi sinon j’aurais du aller à l’école."



Alain, 65 ans, Saint-Pierre : "Je ne pensais pas venir parce que j’avais peur qu’il y ait trop de monde mais finalement ça va, les gens sont plutôt allés sur le parcours. C’est bien, on a l’impression de participer un peu à cette grande fête. En ce moment, il faut des moments de fête."



Jean-Pierre, trailer, Saint-Pierre : "Ca permet de mobiliser les jeunes sur les valeurs du sport et de l’olympisme, c’est une bonne chose. On est une île sportive, c’est sympa d’être associés à un tel événement."