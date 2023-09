La Montagne triomphe au Challenge sportif départemental des collèges

Le collège de La Montagne (Saint-Denis) a remporté, mercredi 27 septembre, la 4e édition du Challenge sportif départemental des collèges, organisée au complexe du Centenaire, à L’Etang-Salé. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Sous les yeux de Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, venu inaugurer l’événement en compagnie des vice-Présidents Camille Clain et Philippe Pothin, de la conseillère départementale Louise Simbaye et du maire de L’Etang-Salé, Mathieu Hoarau, l’équipe mixte (12 filles et 12 garçons) inscrite par l’établissement a en effet pris le meilleur sur les 30 autres collèges participants. Une victoire acquise au terme de huit ateliers sportifs : badminton, basket 3x3, relais 4x60 m, lutte, saut en longueur, lancer de javelot vortex, course de 1 000 mètres et handball sur gazon.

Organisée en partenariat avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), la manifestation a pour but de promouvoir la pratique sportive en favorisant des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil. Les collégiens s’y rencontrent et s’y confrontent dans différentes épreuves dont le fil conducteur sont les valeurs et bienfaits du sport, de la citoyenneté et de l’olympisme. Ce challenge est également l’occasion de mettre en avant des qualités comme la synchronisation, l’équilibre, la résistance, la concentration ou encore la souplesse.

Les 25 premiers lauréats du classement sont récompensés par une dotation destinée à l’acquisition de petits matériels sportifs : 1 000 € pour le 1er prix, 800 € pour le 2e prix, 600 € pour le 3e prix, 400 € du 4e au 10e prix, 300 € du 11e au 25e prix. L’équipe du collège vainqueur bénéficie aussi d’une dotation de 3 000 € pour l’achat d’un pack équipements pour les Activités Physiques et Sportives.



En cette année de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’événement avait une saveur particulière, rappelée par le Président Cyrille Melchior. « C’est une journée dédiée à la convivialité et à la fraternité entre les enfants, soulignait-il également.

Le Département l’utilise aussi pour mettre l’accent sur des sujets comme la lutte contre les addictions, les violences, le harcèlement ou l’écologie. Et c’est l’occasion de montrer que le sport n’est pas pratiqué que par des personnes valides. » L’athlète José Thérézo, qui a participé à quatre Jeux paralympiques entre 1992 et 2004 était d’ailleurs le parrain de la manifestation, au côté de la gymnaste Elvire Teza, marraine, qui a fait les olympiades de 1996 et 2000.