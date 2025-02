Le Département lance College of legends, un concours d’esport pour les collégiens

Le Conseil départemental a officiellement lancé, le mercredi 19 février 2025, College of legends, un nouveau concours d’esport, sur le célèbre jeu League of legends, qui va opposer huit collèges de l’île jusqu’au 10 juin, date de la finale programmée dans l’Hémicycle de la collectivité. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo : Bruno Bamba / Com CD974)

La présentation de l’événement s’est déroulée en présence de représentants des huit établissements qui ont été les plus rapides à constituer leur équipe : Bory-de-Saint-Vincent (Saint-Philippe), Achille-Grondin (Saint-Joseph), Hegesippe-Hoarau (Saint-Louis), Beauséjour (Sainte-Marie), Edmond-Albius (le Port), Paul-Hermann (Saint-Pierre), Raymond-Vergès (La Possession) et Hippolyte-Foucque (Sainte-Suzanne).

Etaient également présents les associations de gaming partenaires (Gaming la Kour, Mils, Rising Sun et make Your Clutch) et la marraine du concours, la streameuse et youtubeuse KaroViper.

Chaque collège présente au minimum deux équipes mixtes, composées de 5 élèves de 4ème, à parité et favorisant l’inclusion. Ils doivent également obligatoirement faire appel aux associations de lutte contre les addictions et des professionnels de santé lors d’ateliers leur présentant le jeu et les mécaniques du jeu sur lequel se déroule le concours.

Le tournoi à distance est programmé, lui, à partir du 21 avril. Avec une finale le 10 juin 2025. Le collège gagnant emportera un prix de 1.500 euros, 1.000 euros pour le second et 500 euros pour le troisième.