Le Département nomme ses ambassadeurs du climat

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, le Conseil départemental organisait, vendredi 22 septembre, à l’espace Reydellet (Saint-Denis), une matinée de sensibilisation aux enjeux climatiques à destination de ses agents nommés "Ambassadeurs de la fresque du climat". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Ils ont pu rencontrer leurs collègues qui occupent déjà ces fonctions pour un échange d’expériences, se familiariser avec les 1 067 propositions citoyennes qui ont constitué le socle du Plan départemental de Transition Ecologique et Solidaire (PDTES) et recevoir la mallette qui leur permettra de sensibiliser à leur tour d’autres agents de la Collectivité.

A travers son PDTES, adopté en 2021, le Département s’est en effet engagé à devenir une collectivité éco-responsable. Il entend ainsi faire sa part dans la lutte contre le changement climatique et diminuer les impacts environnementaux de ses activités. La mise en œuvre et la réussite de ce Plan suppose l’adhésion de tous, et en particulier celle des agents de la Collectivité.

Pour réussir ce virage écologique, le Département de La Réunion utilise un outil de formation innovant : les ateliers Fresques du Climat. Cette formation permet d’apporter des connaissances et des compétences afin de modifier en profondeur les comportements et les habitudes. Elle est construite autour d’un jeu créatif et collaboratif qui permet d'en apprendre beaucoup en très peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique.

Près de 70 ateliers « Fresque du climat » ont été organisés par le Département depuis 2021, et 700 agents de la Collectivité y ont participé. Parmi eux, 20 se sont portés volontaires pour devenir « Ambassadeurs de la Fresque du climat » et pouvoir sensibiliser à leur tour leurs collègues, selon des modalités définies par une lettre de mission qui leur est remise. La Collectivité se donne pour objectif de sensibiliser, d’ici 2027, 5 000 de ses agents aux enjeux climatiques et aux comportements éco-responsables.