Le Département renforce le dialogue avec le monde agricole et consolide son accompagnement

Face aux enjeux actuels du monde agricole réunionnais, le Département réaffirme son engagement de longue date aux côtés des agriculteurs. À l’issue d’une nouvelle réunion de travail avec la Chambre d’agriculture ce mercredi 11 février 2026, au Palais de la Source, un point d’étape a été réalisé sur les difficultés récemment exprimées par la profession, les solutions engagées ainsi que les avancées concrètes et les perspectives d’accompagnement. (Photo : Le Département)

En ouverture des échanges, le président du Département a rappelé le rôle historique de la collectivité : "C’est l’histoire économique de La Réunion qui veut que le Département, en tant que collectivité de proximité, accompagne le monde agricole, et à chaque difficulté.

"Il est de notre devoir de faire le point avec la profession. Si certains blocages ont été identifiés, notamment dans la mise en œuvre de dispositifs récents, la volonté commune reste celle d’une recherche de solutions pragmatiques et efficaces. Les choses évoluent positivement. Nous avons toujours œuvré avec bon sens pour assouplir les procédures et trouver des solutions alternatives lorsque c’était nécessaire", a-t-il souligné.

- "Il est essentiel d’avoir une agriculture forte et résiliente à La Réunion"-

La Chambre d’agriculture a, pour sa part, pu exposer les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment concernant le FEADER, tout en reconnaissant les avancées engagées.

Son président a rappelé : "Nous ne sommes pas seulement dans la revendication, mais aussi dans le travail. Il est essentiel d’avoir une agriculture forte et résiliente à La Réunion", insistant sur la nécessité d’un suivi régulier et d’une meilleure lisibilité des dispositifs pour les agriculteurs.

Par la voix de son vice-président délégué à l’agriculture, le Département a détaillé les résultats obtenus et quelques perspectives : "Malgré des difficultés techniques nationales liées à l’outil de gestion du FEADER 2023-2027, un plan d’adaptation local a permis d’assurer jusqu’à 80 % de paiement sur certaines aides.

À ce jour, 31 millions d’euros ont été versés, pour l'essentiel depuis Juillet 2025 date de démarrage effective des paiements sur le programme actuel. 24 mesures sont ouvertes au dépôt de dossiers des bénéficiaires et le taux d’engagement atteint près de 40 %, positionnant La Réunion parmi les autorités de gestion les plus avancées (top 5) au niveau national".

- Création d'une quinzaine de nouvelles retenues collinaires -

Ainsi, depuis Juillet 2025, chaque mois de nouveaux dispositifs sont ouverts au paiement (le dernier en date étant la mécanisation des exploitations), actuellement 13 en tout. L'objectif à court terme étant que l'ensemble des aides directes destinées aux agriculteurs soit ouvertes au paiement, intégrant la possibilité d'avances à hauteur de 50%.

Autre avancée imminente, l’intégration prochaine de la réhabilitation des retenues collinaires dans le FEADER. Ce qui renforcera l’action du Département sur le sujet stratégique de l’eau.

"Le département a déjà mobilisé sur ses fonds propres 4,27 M€ afin de soutenir la réhabilitation de 111 retenues collinaires, correspondant à un volume de stockage de 176 000 m3. L'intégration de ce type de projet au FEADER permettra de favoriser une intervention décuplée, et structurante à l'échelle du territoire, pour sécuriser la disponibilité d'eau au bénéfice des exploitations agricoles" précise le vice-président du Département.

Cette évolution permettra un effet de levier significatif en complément des fonds propres de la collectivité. La création d'une quinzaine de nouvelles retenues collinaires est également prévue dans la mise en oeuvre du projet PRODEO.

Les intervenants ont également réaffirmé leur mobilisation conjointe en faveur des jeunes agriculteurs et de la filière canne notamment (replantation, aménagement foncier…)

"Il n’y a pas de rupture, mais une dynamique à poursuivre et à accélérer", a conclu le président du Département, rappelant l’objectif partagé : "accompagner durablement l’agriculture réunionnaise et préparer au mieux l’avenir des filières".