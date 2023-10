Le Département se mobilise pour les aidants

Le Champ de foire de Bras-Panon a accueilli ce vendredi 6 octobre 2023, la Journée nationale des aidants, un événement entièrement dédié à ceux qui accompagnent et soutiennent un parent, un enfant ou un proche âgé, malade ou en situation de handicap, dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Conseil départemental)

Organisée par le Groupement d’intérêt public Service d’aide à la personne (GIP SAP), un organisme mis en place en 2010 par le Conseil départemental, en lien avec la Maison d'Aide à la personne, la journée avait pour thème "Aidons les aidant·es à prendre soin d’eux et d’elles".

"La force de solidarité d’une société se mesure par notre capacité à nous fédérer en à œuvrer collectivement en faveur des personnes les plus fragiles", expliquait la vice-Présidente du Département Thérèse Ferde, qui représentait le Président Cyrille Melchior. "Qui mieux que les proches aidants peuvent symboliser cette force, cette dignité, cet altruisme" a-t-elle ajouté

Cette journée visait à valoriser les aidants, les aidé(e)s et leur famille, en leur donnant la parole ; à leur donner accès à l’information de proximité et à leur offrir des temps de détente et de bien- être. Elle visait aussi à mettre en lumière les initiatives des pouvoirs publics.

A travers le GIP SAP, le Département veut offrir un accompagnement individuel ou collectif aux aidants, sur un spectre très large qui va du soutien psychologique à l’aide aux démarches administratives, en passant par des séances de développement personnel et le partage des informations.

Thérèse Ferde rappelait ainsi la mise en place d’une plateforme d’écoute, d’information et d’orientation composée d’un numéro vert, d’un site internet et d’une page facebook, de points ressources aidants ou encore des cafés des aidants.

A La Réunion, on recense près de 50 000 proches aidants.