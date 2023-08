Feux de forêt : 3,6 millions d’euros pour acheter 26 véhicules

Le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 3,6 millions d’euros afin de lutter contre les feux de forêt à La Réunion. Annoncée ce jeudi 24 août 2023, par le ministre de l’Intérieur Gérald Dermanin, cette subvention permettra l’achat de 26 véhicules. Cette annonce fait suite à l’inscription du Département de La Réunion, dès janvier 2023, dans le "pacte capacitaire" proposé par le Gouvernement. Ci-dessous le communiqué (Photo: SDI)

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, remercie le Gouvernement pour le déblocage d’une enveloppe de 3,6 millions d’euros, alloués à la lutte contre les feux de forêt à La Réunion. Annoncée jeudi 24 août par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, cette subvention financera l’achat de 26 véhicules, à hauteur de 66%.

Le reste du financement sera engagé par le Département et les communes, qui ont la responsabilité du budget du Sdis. Les véhicules devraient être livrés à La Réunion entre 2024 et 2026.

Cette annonce fait suite à l’inscription du Département de La Réunion, dès janvier 2023, dans le "pacte capacitaire" proposé par le Gouvernement. Ce nouveau partenariat entre l’Etat et les collectivités gestionnaires des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) est mis en place pour les aider à faire face aux incendies, amplifiés par le changement climatique.

Le Sdis de La Réunion, dont le conseil d’administration est présidé par Stéphane Fouassin, sur délégation du Président Cyrille Melchior, répartira ces nouveaux véhicules dans ses 28 centres d’incendie et de secours à livraison.

Ils viendront soutenir les efforts des 2 500 pompiers professionnels, pompiers volontaires et agents administratifs et techniques qui œuvrent quotidiennement pour la protection et la sécurité des Réunionnaises et Réunionnais.