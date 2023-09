Les Avirons : deux assistantes sociales agressées par un adolescent suivi

Ce jeudi 21 septembre, dans l’après-midi, deux assistantes sociales du service de l’Aide sociale à l’enfance ont été violemment agressées par un jeune homme de 17 ans suivi par leur service, au domicile de ses parents, aux Avirons. L’une d’elle a été poignardée à l’épaule à l’aide d’un ciseau. Après avoir reçu des soins sur place, l’agent du Département a été transportée au CHU de Saint-Pierre et semble hors de danger. Le jeune homme a été placé en garde à vue à la gendarmerie de l’Etang-Salé, où est également auditionnée la deuxième victime de ses actes (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, "déplore profondément que de tels violences puissent être commises à l’encontre d’agents du Département, alors même que ceux-ci étaient chargées de veiller au bien-être de leur agresseur".

Il condamne "avec la plus grande fermeté cette agression et veut assurer les deux assistantes sociales de son entier soutien, ainsi qu’aux équipes".



Demain, vendredi 22 septembre, les services sociaux de Saint-Louis, Les Avirons et l’Etang-Salé resteront fermés au public.

Des agents de médiation seront déployés devant les Maisons départementales et seules les urgences seront prises en charge. Une cellule de crise interviendra dans les locaux saint-louisiens du Département dès 8h30.