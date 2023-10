Cette situation interpelle bien évidemment les Conseillers départementaux que nous sommes. En tant que chef de file de l'action sociale, le Département s'attache à promouvoir la cohésion sociale et familiale, à prévenir les violences, notamment au sein des familles, et plus largement au sein de la société réunionnaise, en encourageant la solidarité intergénérationnelle, l'humanitude, la bienveillance envers les plus fragiles. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

Nous nous efforçons d'accompagner la jeunesse dans la lutte contre les addictions, le harcèlement ou l'isolement, qui sont des terreaux malheureusement fertiles de la violence.

Si la marche de notre histoire a certes été marquée par des moments de violence, nous avons malgré tout su nous rassembler, pour faire société, pour bâtir le bien-vivre ensemble réunionnais, socle d'un peuple rassemblé autour des valeurs de paix et d'harmonie.

Aussi, en ces temps troubles où la violence prend le pas de façon terriblement inquiétante, j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous. Retrouvons le sens des solidarités et de l'unité, celui du bon sens et de l'apaisement.

Faisons nôtre cette citation de Mahatma Gandhi: « la non-violence n'est pas un vêtement que l'on peut revêtir et enlever à sa guise. Elle se trouve dans le cœur et doit être une pièce inséparable de notre être ».

Dans le cœur et dans l'être de l'humanité réunionnaise, agissons pour La Réunion de la non-violence.

STOP À LA VIOLENCE !

Le Département mettra en place prochainement une instance d'écoute, de dialogue et d'action au sein de ses services pour lutter contre ces phénomènes.

