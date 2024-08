Saint-André : Cyrille Melchior en visite au collège Cambuston - Claude Mahoudeaux

C’est au rythme du maloya que s’est déroulée la rentrée scolaire au collège Cambuston - Claude Mahoudeaux, ce 19 août 2024. Les élèves ont accueilli en chant et en danse leurs collègues des sixièmes qui font leurs premiers pas des études secondaires dans cet établissement de l’Est à Saint-André.

"Le même accueil chaleureux en musique, a été réservé au Président du Département de La Réunion Cyrille Melchior et au Recteur de l'Académie de La Réunion Pierre-François Mourier, venus à la rencontre des membres de la communauté éducative" se réjouit le Département.



Face aux parents des élèves de sixième à qui cette première journée d’accueil a été consacrée, Cyrille Melchior a "mis en lumière l'importance accordée par le Département à la réussite éducative".

"Nous avons comme devoir de faire en sorte que les élèves (ndlr : au nombre de 52 872 dans 78 collèges publics) puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Nos agents se mobilisent également au quotidien dans l'entretien des locaux et la restauration scolaire" a-t-il décalré.

Le Département "déploie aussi les moyens nécessaires – notamment en matière de transport - pour favoriser l’épanouissement des jeunes à travers le Sport et la Culture. Les élèves en situation de handicap ne sont pas en reste : tous nos collèges sont dotés d'Unités localisées pour l'inclusion scolaire (classes ULIS). Nous comptons vivement sur la chaîne de solidarité entre les parents, les enseignants et les institutions pour que le parcours de chaque jeune soit couronné de succès".



Pierre-François Mourier, pour sa part, a mis l’accent sur la mesure intitulée "choc des savoir", qui est "destinée à renforcer les fondements de l'école publique à travers notamment la mise en place de 'groupes de besoins' en français et en mathématiques".

Le lancement d’un service des relations avec les familles ou encore l’expérimentation de la tenue unique – concluante au collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît – qui sera testée dans 4 autres collèges de l’Académie : La Chatoire au Tampon, Trois-Bassins, Elie Wiesel au Chaudron à Saint-Denis et Leconte de Lisle à Saint-Louis, ont été annoncés.



"Après avoir visité une classe, en compagnie du Recteur et du Conseiller départemental René Sotaca, élu siégeant au Conseil d’administration du collège Claude Mahoudeaux, le Président Cyrille Melchior n’a pas manqué de rencontrer sur leur lieu de travail, les agents techniques territoriaux (ATTEE) du Département, avec qui il a eu quelques échanges cordiaux, en toute convivialité. Pour le Département, l'année scolaire 2024/2025 est placée sous le signe du travail en collectif, de la solidarité et de la réussite" conclut le Département.