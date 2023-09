Un plan un million d’arbres : découverte de la biodiversité réunionnaise pour Philippe Vigier

Lors de sa troisième journée de visite sur l’île le nouveau ministre des outre-mer, Philippe Vigier, a pu découvrir, ce vendredi 1er septembre 2023 , la biodiversité que recèle la forêt départementalo-domaniale de La Réunion. Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, l’a ainsi accompagné aux Makes, où il a pu lui présenter le plan "un million d’arbres pour La Réunion", qui vise à lancer une démarche de reconquête écologique sur toute l’île. Ci-dessous le communiqué ( Photo : Conseil départemental)

"On parle beaucoup de la disparition des espèces animales et moins de celle des espèces végétales, expliquait Cyrille Melchior. Mais elles sont encore plus impactées. " Le Plan vise à régénérer des espaces devenus quasi désertiques. Pas moins de 152 d’îlots d’intérêt majeur ont été identifiés et le Département a mis en place, à Mascarin, une banque de semences pour permettre de réensemencer les îlots de biodiversité qui peuvent l’être.

Cyrille Melchior a également plaidé auprès du ministre l’obtention de moyens supplémentaires pour la lutte contre les espèces invasives. C’est l’un des thèmes de la convention ReMiNat, paraphée par le ministre à l’Observatoire astronomique des Makes, qui bénéficie du financement Fonds vert.

A cette occasion, Eric Ferrère, le Président du Parc national de La Réunion, également vice-Président du Conseil départemental, a attiré l’attention du ministre des outre-mer sur la nécessité de mettre en place une gouvernance partagée de ce Fonds avec les collectivités locales, dont le Département.

C’est, expliquait-il, le seul moyen d’accroitre les capacités opérationnelles des acteurs de terrain et d’envisager la création d’une filière agro-écologie porteuse d’emplois. Une déclinaison de la recherche scientifique en activité économique que Philippe Vigier a encouragée.