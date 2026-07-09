La Région reçoit les sept Réunionnais.es qui vont intégrer Sciences Po Paris

La Présidente de Région Huguette Bello a reçu les lauréat.e.s du concours d'entrée à Sciences Po Paris. Sept jeunes Réunionnais.e.s intégreront cette prestigieuse école qui forme les futurs cadres dirigeants, hauts fonctionnaires et acteurs engagés de la vie publique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région)

Depuis 2012, une convention tripartite associe la Région, l'Académie de La Réunion et Sciences Po Paris afin de favoriser l'égalité des chances. Chaque année, une trentaine d'élèves issus de sept établissements d'éducation prioritaire bénéficient ainsi d'un accompagnement spécifique, de la seconde jusqu'à la terminale. À partir de la prochaine rentrée, ce dispositif sera étendu à neuf établissements.

Sous l'impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région a fait de l'éducation et de la réussite des jeunes une priorité. Les étudiants admis à Sciences Po continueront d'être accompagnés tout au long de leur parcours : prise en charge de 75 % de la majoration de la bourse nationale, aide de 250 euros pour l'achat d'ouvrages et soutien renforcé pour le logement en Hexagone.

Au total, la Région mobilise 230.000 euros pour accompagner les 36 étudiants réunionnais actuellement inscrits à Sciences Po, un niveau de soutien inédit qui témoigne de son engagement en faveur de la réussite de la jeunesse réunionnaise.



Huguette Bello : "Investir dans la jeunesse, ce n'est pas une dépense : c'est le plus noble et le plus rentable de tous les investissements. […] La Réunion est fière de vous. Nous avons confiance en vous et nous garderons un œil attentif et bienveillant. Je vous souhaite une magnifique rentrée à la hauteur de vos rêves".