La Région Réunion veut allier innovation et préservation de l'héritage culturel de La Réunion

Le Comité Régional d'Innovation (CRI) s'est réuni ce lundi 28 septembre 2026 au Moca à Montgaillard. Cette instance réunit les acteurs du monde économique, de la recherche et de l'innovation. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette édition 2026 du Comité Régional d'Innovation (CRI) a mis en avant la thématique "Innovation, Culture et Héritage". Selon le communiqué de la Région Réunion, les échanges "ont permis de mettre en lumière la manière dont l’innovation peut accompagner la préservation, la transmission, mais aussi le renouvellement de la culture réunionnaise".

Parmi les enjeux soulevés, on trouve notamment ces questions : "comment l’innovation peutelle contribuer à faire vivre, transmettre et réinventer la culture réunionnaise ?" et "comment innover tout en préservant l’identité et le patrimoine du territoire ?".

- Un écosystème réunionnais capable d'innover -

Mais au-delà de ces questionnements, les échanges autour du CRI ont "également constitué un temps de partage autour des actualités de l’écosystème réunionnais de l’innovation et de la stratégie portée par la Région".

Ces échanges ont plus précisément porté sur l'Europe, la commande publique innovante, les start-up réunionnaises ou encore les innovations à l'œuvre dans le domaine de la construction.

Pour conclure, la Région estime que ce CRI valorise "la richesse des initiatives qui émergent à La Réunion et la capacité du territoire à développer des solutions adaptées à ses enjeux".

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