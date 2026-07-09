La Région soutient la 57ème édition du Tour Auto de La Réunion

Ce mercredi 8 juillet a eu lieu la conférence de presse de présentation de la 57ème édition du Tour Auto. Épreuve incontournable du calendrier sportif réunionnais, cette nouvelle édition se tiendra du 24 au 26 juillet. "Avec 14 épreuves spéciales et plus de 155 km chronométrés, le Tour Auto promet un spectacle sportif de haut niveau", souligne la Région, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région)

Cette édition accordera également une attention particulière à la sécurité, avec un dispositif renforcé mobilisant organisateurs, forces de l'ordre et services de secours afin d'assurer le bon déroulement des étapes et la protection du public.

Soutenue par la Région, cette compétition illustre la volonté de la collectivité de faire du sport un levier de rayonnement, d'attractivité et de développement. Elle réaffirme son engagement en faveur du sport automobile, tout en poursuivant une politique ambitieuse au service de l'ensemble des disciplines et des sportifs réunionnais.