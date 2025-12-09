Région Réunion : Kap Konèk.T, un outil pour lutter contre l'illectronisme

Le terme “illectronisme” fait son entrée officielle dans le dictionnaire Larousse, en 2020 suite à la pandémie du Covid 19, pour désigner : "l’état d’une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l’utilisation et à la création des ressources numériques". Kap Konèk.T est un dispositif régional d’inclusion numérique à La Réunion, conçu pour aider les personnes en difficulté avec les outils numériques à mieux s’intégrer dans la société digitale. Nous publions, ci-dessous, le post de la Région. (Photo d'illustration: rb/www.imazpress.com)