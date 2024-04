C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons la nouvelle de la mort tragique de l’adolescent de 15 ans agressé à Viry-Châtillon jeudi près de son établissement scolaire (photo Sly/www.imazpress.com)

Faisant suite à deux agressions similaires survenues dans la même semaine (Montpellier et Tours), cette terrible nouvelle nous rappelle avec force que la violence, qu'elle soit morale ou physique, est une forme de maltraitance qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé mentale et physique des individus.

La violence morale, sous la forme de manipulation, d'insultes et d'intimidation, laisse des cicatrices invisibles qui peuvent être tout aussi destructrices que les blessures physiques.



D'un autre côté, la violence physique, avec ses actes de force et de brutalité, peut causer des douleurs et des traumatismes profonds. Voire pire.



Il est de notre devoir de reconnaître ces formes de violence et de les condamner sans équivoque.



Cela ne peut se faire uniquement par la voix de la République ! L'autorité doit prendre toute sa place dans notre société ! Sachant qu'à mes yeux, faire preuve d'autorité ne veut pas dire "autoritarisme".



- Appel aux élus et aux décideurs "à agir de manière décisive" -



Personne ne mérite d'être maltraité, que ce soit physiquement ou moralement. Il est plus que jamais crucial de promouvoir le respect, la tolérance et l'empathie dans nos interactions avec les autres, afin de créer un monde plus sûr et bienveillant pour tous.



Pourtant, malgré toute notre bonne volonté, le lien de cause à effet demeure.



Sans un sursaut de la République, qui doit être à sa juste place, nous ne pourrons jamais résoudre cette problématique.



C'est pourquoi j'appelle mes collègues élus et l’ensemble des décideurs à agir de manière décisive pour lancer une collaboration concrète face à cette situation qui concerne également La Réunion.

Ensemble, en faisant preuve de détermination et de solidarité, nous pouvons construire un avenir où la violence n'aura plus sa place. Nous devons agir maintenant, pour que la mort de cet adolescent qui est, comme sa famille et ses camarades, dans nos pensées, ne soit pas vaine.



Faisons bloc ensemble.

Gilles Hubert

Conseiller Municipal de la ville de La Possession

Conseiller Départemental et Vice-Président délégué à l’eau et aux infrastructures hydrauliques et Participation citoyenne