"La Réunion n’est pas une poubelle"

Échoué depuis le 3 Février 2022 sur les laves du piton de la fournaise, le navire « Tresta Star » fait désormais partie du paysage du Sud Sauvage.

Le Tresta Star toujours sur la plus jeune plage de La Réunion. Ce site fait partie du Parc National et la loi littorale qui normalement punit ceux qui polluent… La plus jeune plage de l’île est toujours souillée par cette verrue, privant l'ensemble des habitants et des touristes d'un accès à cette belle côte très prisée dans le monde entier.

Cette belle plage d’olivines reste interdite à la population du fait de cet échouage. Ce dossier est très important pour la protection de notre environnement et ne peut rester aux oubliettes. L'État doit prendre ses responsabilités même à 10 000 km de Paris.

Si ce bateau s'était échoué sur la côte ouest de l’île, où sur la pointe du Raz en Bretagne, aurait-on eu la même gestion de cette crise ?

Quelle leçon pour qu'une telle situation ne se reproduise plus ?

Génération Ecologie demande une compensation financière pour la protection de l'environnement dans cette zone.

En attendant, c’est à notre environnement, à nous Réunionnais, de subir cette situation d’un mauvais goût.

Ludovic Sautron

Représentant Génération Ecologie La Réunion