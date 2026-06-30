"Le temps de nous-mêmes est venu" : pour une véritable reconnaissance des compétences réunionnaises.

Tribune libre de l'Union des forces progressistes de La Réunion

L’Union des Forces Progressistes de La Réunion s’insurge contre la nomination de M. Jean-Xavier Bello à la direction générale de la Caisse générale de Sécurité sociale de La Réunion, une décision qui constitue un nouveau rendez-vous manqué pour reconnaître pleinement les compétences réunionnaises. (Photo Caisse Générale de Sécurité Sociale photo Sly imazpress)

Les députés réunionnais Frédéric Maillot et Karine Lebon avaient en amont de cette nomination fermement alerté sur la nécessité d’une nomination réunionnaise

Notre territoire dispose pourtant de femmes et d’hommes hautement qualifiés, dont les parcours, l’expérience et l’expertise leur permettent d’accéder aux plus hautes responsabilités.

À l’heure où notre jeunesse est de plus en plus diplômée et où les cadres réunionnais démontrent chaque jour leur savoir-faire, il est temps que cette réalité se traduise dans les décisions de nomination.

"Le temps de nous-mêmes est venu." Cette aspiration exprime la volonté légitime de voir les Réunionnaises et les Réunionnais pleinement reconnus pour leurs compétences et davantage associés aux responsabilités qui engagent l’avenir de leur territoire.

Les compétences locales doivent être pleinement prises en considération pour l’accès aux postes de direction.

La confiance envers les compétences réunionnaises doit désormais se traduire dans les faits. C’est une exigence de justice, d’égalité et de respect pour les Réunionnaises et Réunionnais.



