"Nous, les Saint-Paulois" : dérive financière, effondrement des investissements et dépenses de confort pour la majorité

À l'issue du Conseil municipal du 30 avril 2026, le groupe d'opposition de Saint-Paul tire la sonnette d'alarme : les choix budgétaires de la majorité actuelle compromettent gravement l'avenir de notre commune. Face à une gestion insoutenable, nous dénonçons un budget de renoncement qui sacrifie l'investissement public au profit des dépenses de fonctionnement de l'équipe municipale. (Photo DR)

- Une commune qui bascule dans le rouge : l'alerte du surendettement -

Les chiffres présentés lors de ce conseil sont accablants et témoignent d'une dégradation progressive des finances de la ville :

• Un effondrement de l'épargne : Le résultat de gestion s'effondre de 40 %, chutant de 17,3 M€ en 2024 à seulement 10,3 M€ en 2025. La commune subit de plein fouet un « effet ciseaux » : nos dépenses régulières augmentent bien plus vite que nos recettes.

• Une dette qui explose : La capacité de désendettement de la ville est passée de 6 années en 2021 à plus de 12 années en 2025. En un seul exercice budgétaire, Saint-Paul est passée d'une zone de vigilance à une zone rouge critique. La conclusion est sans appel : la mairie emprunte bien au-delà de ce qu'elle peut épargner, menant la commune au surendettement.

- L'investissement sacrifié face à la détresse économique -

Alors que notre territoire a un besoin vital de projets structurants, la section d'investissement plonge de près de 22 % par rapport au budget précédent. Ce manque cruel d'ambition frappe directement l'économie locale.

- Des dépenses de "confort" indécentes et des promesses non tenues -

Pendant que l'on impose l'austérité aux projets de la ville, le train de vie de la majorité ne connaît pas la crise :

• Explosion des frais : Les frais de voyages, de missions et de réception bondissent de plus de 40 %.

• Exemplarité oubliée : Contrairement à ses promesses télévisées de diviser par deux son enveloppe de frais de représentation (initialement à 12 000 €), le Maire a décidé de les maintenir à 8 000 €. Le devoir d'exemplarité attendra.

- L'illusion de la bouteille de gaz à 10 € -

L'une des mesures phares de la majorité s'avère être un trompe-l'œil. Avec une enveloppe allouée de seulement 150 000 €, le Maire a dû concéder que le dispositif de la bouteille de gaz à 10 €, dont les critères d’éligibilité ne sont pas encore connus à ce stade, ne concernera qu'à peine plus de 3 000 ménages. Cela représente moins de 10 % des foyers saint-paulois. Nous sommes bien loin du bouclier social promis à l'ensemble de la population.

Notre position est claire : Face à ce manque de sincérité, d'exemplarité, et devant cette trajectoire qui mène Saint-Paul droit dans le mur financier, notre groupe a voté résolument contre le Compte Financier Unique 2025 et le Budget Primitif 2026.

Nous continuerons de défendre une gestion saine, transparente et véritablement ambitieuse pour tous les Saint-Paulois.

Cyrille Melchior - Eglantine Victorine - Tristan Floriant - Annie Pignolet-Dumont - Cédric Boyer - Audrey César - Dominique Apaya-Gadabaya - Sandrine Langlet - René Rattinon - Kelly Ah-Kouen - Guylain Moutama-Chédiapin - Jasmine Latchimy