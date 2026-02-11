Opération de relâcher en mer du requin de Manapany : une réussite totale

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que le requin juvénile présent depuis 12 jours dans le bassin de Manapany a pu être relâché ce matin en mer avec succès. Une manœuvre expédiée en une demi-heure par trois pêcheurs professionnels sous la houlette de M. Bertrand Baillif, président de l’Union syndicale des pêcheurs artisans de la Réunion, que nous remercions vivement pour sa précieuse collaboration. (Photo d'illustration)

Après quelques tentatives infructueuses pour l’acculer dans un coin du bassin, les pêcheurs professionnels ont réussi à le bloquer dans le filet, cerné par deux plongeurs en bouteille et par des apnéistes servant de rabatteurs.

Puis le filet a été tiré dans l’eau par les professionnels vers le chenal le moins encombré de rochers, jusqu’à l’extérieur du bassin, et simplement ouvert pour libérer l’animal.

Posté à l’extérieur, j’ai pu voir le requin passer en trombe devant mon nez, comme une bombe, en parfaite santé et visiblement pressé de retrouver sa tranquillité.

J’ai bien tenté de le suivre vers le large, mais à marée descendante, et dans la mousse, on n’y voyait quasiment rien. Je l’ai donc laissé continuer tranquillement sa vie de requin.

Etant donné qu’il se déplace sans problème dans 20cm d’eau, rien ne dit cependant qu’il ne reviendra pas au bassin à marée haute, porté par les vagues et le courant.

Je ne le souhaite pas pour lui car là, le Centre Sécurité Requin risque fort de lui faire la peau.

Didier Dérand

Président de VAGUES