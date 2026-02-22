"Pas de négociation, pas d’alliance" : le candidat mobilise 200 habitants lors d’un ronkozé en centre-ville du Tampon

Près de 200 habitantes et habitants se sont réunis ce dimanche 22 février au centre-ville du Tampon à l’occasion d’un ronkozé organisé par la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir", menée par Alexis Chaussalet au Tampon. Cette forte participation confirme la dynamique populaire qui s’amplifie autour d’une démarche politique indépendante, construite avec et pour la population (Photo : sly/www.imazpress.com)

Durant plusieurs heures, les échanges ont porté à la fois sur les difficultés concrètes rencontrées au quotidien et sur les solutions portées par la liste.

Mobilité, accessibilité des transports, inclusion des personnes en situation de handicap, état des écoles, services publics de proximité, isolement des personnes âgées, revitalisation du centre-ville ou encore soutien à la vie associative et culturelle : autant de sujets pour lesquels les habitants ont exprimé leurs attentes et confronté leurs expériences aux propositions déjà élaborées dans le programme.

Ce dialogue direct a permis de constater que nombre des réponses attendues figurent déjà dans le projet issu de la grande consultation citoyenne menée depuis 2024. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité d’une démocratie locale réelle, donnant aux quartiers un pouvoir d’initiative et de décision — une orientation au cœur de la démarche portée par "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir".

En conclusion, Alexis Chaussalet, candidat qui a su mobiliser toutes les forces de gauche au Tampon, a salué la mobilisation des habitants et l’engagement de l’équipe, qualifiant ce scrutin à venir de moment historique marqué par une génération qui refuse la résignation et choisit de relever la tête.

Il a rappelé que la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir". dispose d’une équipe prête à diriger la commune et d’un programme solide issu d’une longue consultation citoyenne. Refusant les polémiques et les arrangements d’appareil, il a affirmé avec force qu’aucune compromission ne serait acceptée.

Quel que soit le résultat du premier tour, la liste ne participera à aucune négociation ni alliance. Elle ira jusqu’au bout, portée par la volonté de l’emporter pour changer profondément l’avenir du Tampon.

La victoire est proche.

Nou tyin bo!

Alexis Chaussalet et la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir".