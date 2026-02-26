"Plan Eau" pour Sainte-Marie : un investissement historique pour un réseau fiable et transparent.

Face aux défis croissants de la cherté de la vie et de la dégradation du cadre de vie, Giovanni Payet, candidat aux élections municipales de 2026, dévoile aujourd'hui un pilier stratégique de son programme : le "Plan Eau : L'avenir de Sainte-Marie"

Ce plan d’action, échelonné sur 3 à 5 ans, vise à sécuriser durablement l’accès à la ressource tout en modernisant des infrastructures vieillissantes.

- Une ambition chiffrée pour un réseau performant -

Le candidat de "la vraie vie" s’engage sur des moyens concrets pour mettre fin aux défaillances chroniques du réseau. Le projet prévoit :

Un budget d'investissement massif compris entre 4,7 et 4,9 millions d’euros.

Le remplacement de 9,6 km de canalisations pour stopper les fuites qui grèvent aujourd'hui le budget des ménages.

L'installation de capteurs intelligents permettant une surveillance et une gestion du réseau en temps réel.

- Trois engagements majeurs pour les abonnés -

À travers ce plan, Giovanni Payet répond directement aux préoccupations quotidiennes des habitants de Sainte-Marie :

Moins de coupures : un réseau plus fiable pour garantir un service continu.

Transparence totale : une information claire sur la qualité de l’eau et l’utilisation des fonds publics.

Préparation aux sécheresses : une meilleure anticipation climatique pour éviter les pénuries saisonnières.

Le candidat invite les citoyens à devenir acteurs de cette transition en signalant systématiquement les fuites et en adoptant les « petits gestes » qui font la différence au quotidien.

Ensemble, réveillons Sainte-Marie !