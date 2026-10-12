"Primaire de la gauche : la section socialiste de La Possession propose d'expérimenter le vote électronique à La Réunion"

La forte participation à la primaire de la gauche constitue un signal encourageant pour notre démocratie. À La Possession, notre section souhaite aller plus loin et propose que La Réunion puisse devenir un territoire d'expérimentation de nouvelles modalités de vote, associant innovation numérique, accompagnement humain et maintien des bureaux de vote traditionnels (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au dimanche 11 octobre, à la clôture du scrutin, 120.787 électeurs sur les 134.456, ont votés soit un taux de participation de 88,88 % de participation.

Ces chiffres, témoignent d'une mobilisation importante parmi les personnes inscrites à cette consultation.

Au-delà des résultats et des candidatures, cette participation démontre l'intérêt que peut susciter une démarche démocratique lorsqu'elle s'accompagne d'une information accessible et d'une véritable dynamique collective.

À La Possession, une section qui grandit et agit sur le terrain

Depuis près d'un an, notre section poursuit son développement à La Possession, avec une ambition : faire vivre le débat démocratique au plus près des habitants.

Nous avons notamment organisé des rencontres et des échanges autour de cette primaire, de ses enjeux et de la présentation des différentes candidatures de gauche.

Ces initiatives ont permis de rencontrer des habitants, de répondre à leurs interrogations et d'engager des discussions sur l'avenir de notre territoire et les grandes orientations politiques nationales.

Elles nous confortent dans une conviction : la participation citoyenne ne se résume pas au jour du scrutin.

Elle se construit également par l'information, le dialogue et la proximité.

Nos remerciements aux votants et aux habitants rencontrés

Indépendamment des résultats de cette primaire, nous tenons à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé au vote et contribué à faire vivre ce moment démocratique.

Nous souhaitons également remercier les habitants rencontrés ces derniers mois à La Possession, qui ont pris le temps d'échanger avec nous.

Certains nous ont exprimé leur intérêt pour notre démarche, tout en souhaitant attendre les résultats de cette primaire avant de revenir vers nous pour poursuivre les discussions.

Nous respectons pleinement leur choix et souhaitons leur adresser un message simple : notre porte reste ouverte.

Nous pensons notamment à celles et ceux qui nous ont confié leurs interrogations, parfois leurs déceptions, mais aussi leur envie de continuer à participer à la vie de notre commune.

Ces échanges nous rappellent qu'au-delà des appartenances politiques, il existe une attente commune : être écouté, respecté et pouvoir contribuer aux décisions qui concernent notre avenir.

Notre ambition est de construire, dans la durée, un espace de dialogue, de réflexion et de propositions pour l'avenir de La Possession et de La Réunion.

La démocratie ne s'arrête pas à la proclamation des résultats. Elle doit continuer à vivre entre les élections, au contact des citoyens.

À La Possession, les dernières municipales nous rappellent combien la confiance démocratique est essentielle

À La Possession, cette réflexion sur la participation et la modernisation du vote prend une dimension particulière.

En mars dernier, notre commune a connu une élection municipale particulièrement serrée. Seulement 101 voix ont séparé les deux listes présentes au second tour, conduisant à l'installation d'une nouvelle équipe municipale.

Cette élection a suscité de nombreux débats et fait l'objet d'une contestation devant la justice administrative.

Au-delà des sensibilités politiques et des préférences de chacun, nous savons que ces moments peuvent laisser des interrogations, des incompréhensions et parfois des divisions entre les habitants d'une même commune.

Derrière les chiffres d'un scrutin, il y a des femmes et des hommes, des convictions, des espoirs et des citoyens qui doivent pouvoir avoir confiance dans l'expression de leur vote.

C'est aussi ce que nous retenons de nos rencontres sur le terrain. Les habitants ne souhaitent pas seulement être sollicités au moment des élections. Ils veulent comprendre, pouvoir échanger, être écoutés et avoir la certitude que leur participation compte.

Notre démarche ne vise ni à remettre en cause par avance une décision de justice ni à laisser entendre que le vote électronique aurait nécessairement changé le résultat des municipales.

Elle vise à poser une question qui concerne l'ensemble des citoyens : comment continuer à renforcer la transparence, la sincérité et la confiance dans nos procédures démocratiques ?

Nous voulons avec notre section à La Possession, contribuer à cette réflexion à partir de ce que nous avons vécu et entendu, sans opposer les habitants les uns aux autres. Parce que la participation citoyenne fait partie de notre ADN au Parti Socialiste, nous avons à cœur cette volonté d'hyper proximité, peu importe la diversité de nos quartiers. D'ailleurs, nous allons bientôt proposer des rencontres citoyennes régulières dans chaque quartier de La Possession. Si il y a bien une expérience que nous retenons avec la section de ces dernières municipales c'est la perte de lien et de confiance, et c'est tout le travail que nous menons justement pour redonner confiance.

Parce qu'une démocratie vivante ne repose pas uniquement sur le résultat d'une élection. Elle repose aussi sur la confiance que les citoyens accordent à la manière dont leur voix est recueillie, comptée et respectée.

Le vote électronique : une opportunité de moderniser notre démocratie

Le déroulement de cette primaire nous invite à réfléchir aux possibilités offertes par les outils numériques pour faciliter la participation électorale.

Nous souhaitons que cette réflexion puisse être portée au niveau national et déboucher sur une étude sérieuse des conditions nécessaires à une éventuelle expérimentation du vote électronique lors de scrutins politiques.

Notre proposition ne consiste pas à supprimer les bureaux de vote traditionnels.

Au contraire, nous défendons une évolution progressive, associant les modalités physiques existantes à de nouveaux dispositifs numériques, sous réserve de garanties juridiques et techniques suffisantes.

Les bureaux de vote doivent rester des lieux de proximité, d'accessibilité et d'accompagnement.

Les personnes peu familiarisées avec les outils numériques, notamment certains publics âgés ou éloignés des services dématérialisés, ne doivent jamais être pénalisées par cette évolution.

Faire de La Réunion un territoire d'expérimentation

La section du Parti Socialiste de La Possession propose que La Réunion puisse être candidate à une expérimentation nationale encadrée du vote électronique, si un cadre légal adapté est créé.

Notre île présente des caractéristiques territoriales qui justifient une attention particulière : des populations réparties entre littoral, mi-pentes et Hauts, des disparités d'accès aux services, des contraintes de déplacement et des situations d'inégalité numérique.

Ces spécificités permettraient d'étudier, dans des conditions réelles, les avantages mais aussi les limites de nouvelles modalités de participation.

Nous proposons que cette expérimentation soit préparée en plusieurs étapes :

• Une étude indépendante de faisabilité juridique, technique, financière et environnementale.

• Des consultations numériques pilotes sans portée électorale, afin d'évaluer l'accessibilité et la fiabilité des dispositifs.

• Des espaces publics d'accompagnement permettant aux citoyens de se familiariser avec ces outils.

• Une évaluation indépendante des résultats avant toute éventuelle extension à des élections politiques, sous réserve d'une autorisation législative.

La Réunion ne doit pas être considérée uniquement comme un territoire confronté à des contraintes particulières. Elle peut également contribuer à concevoir, tester et évaluer des innovations publiques utiles à l'ensemble de la République.

Nous souhaitons que les territoires ultramarins soient pleinement associés à la réflexion nationale sur l'avenir de nos pratiques démocratiques.

- Garantir la sécurité et la sincérité du scrutin -

Les débats et contestations entourant les dernières élections municipales à La Possession rappellent combien la confiance des citoyens dans les procédures électorales est essentielle.

Le vote électronique ne doit toutefois pas être présenté comme une réponse automatique aux irrégularités ou aux contestations électorales.

Sa mise en œuvre poserait des questions majeures : identification fiable des électeurs, prévention du double vote, secret du scrutin, protection contre les cyberattaques, contrôle indépendant et vérifiabilité des résultats.

L'expérience acquise dans la sécurisation de certains services publics numériques constitue une base de réflexion intéressante. Mais les exigences propres au vote politique nécessitent des garanties supplémentaires, notamment pour préserver le secret du vote et permettre un contrôle démocratique effectif.

La confiance dans les résultats doit reposer sur des garanties vérifiables, et non sur la seule promesse de fiabilité d'un outil technologique.

L'ordonnance numérique : une expérience concrète sur laquelle l'État peut s'appuyer

Il existe déjà, dans notre pays, des dispositifs qui démontrent que les pouvoirs publics disposent d'une expérience réelle dans la sécurisation de démarches numériques sensibles.

Prenons un exemple : l'ordonnance sécurisée numérique mise en place par l'Assurance Maladie.

Ce dispositif permet aux médecins d'enregistrer leurs prescriptions dans une base de données nationale sécurisée (notamment pour les médicaments pouvant être classés comme stupéfiants). Chaque ordonnance possède un identifiant unique, accessible grâce à un QR code. Le pharmacien peut ainsi vérifier les informations enregistrées et renseigner les médicaments effectivement délivrés en temps réel. Ceci va permettre de ne pas pouvoir retirer le médicament dans plusieurs pharmacies en même temps.

Ce système contribue à sécuriser les prescriptions, à améliorer leur traçabilité et à limiter les risques de falsification, notamment dans un domaine aussi sensible que celui de l'accès aux médicaments.

Il ne s'agit pas d'un simple projet théorique. Ce dispositif est déjà déployé et utilisé par des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire.

Pourquoi ne pas tirer les enseignements de cette expérience pour étudier de nouvelles garanties numériques applicables à nos procédures démocratiques ?

Bien entendu, une prescription médicale n'est pas un bulletin de vote. Les exigences de confidentialité, de secret du scrutin et de vérifiabilité indépendante sont différentes et nécessitent des solutions spécifiques.

Mais cette expérience montre que nous pouvons nous appuyer sur des compétences, des infrastructures et des méthodes de sécurisation déjà développées par les institutions publiques, plutôt que de considérer que toute innovation devrait partir de zéro.

Elle montre également qu'une transition numérique peut être progressive : l'ordonnance papier continue de coexister avec son équivalent numérique, afin de préserver l'accès au service pour tous.

C'est précisément l'esprit de notre proposition : moderniser sans exclure, expérimenter sans imposer et sécuriser sans renoncer à la proximité humaine.

Nous ne prétendons pas que toutes les réponses existent déjà. Nous pensons simplement que l'expérience acquise par l'État mérite d'être mobilisée pour étudier sérieusement cette possibilité.

- Une réflexion également écologique et budgétaire -

Le développement de modalités numériques pourrait permettre de réduire certaines impressions et dépenses matérielles associées à l'organisation des scrutins.

Cette perspective mérite d'être étudiée à l'heure où les collectivités et l'État doivent plus que jamais faire preuve d'exemplarité dans la gestion des finances publiques.

Cependant, les économies potentielles doivent être comparées aux coûts de développement, de maintenance, de cybersécurité, de formation et d'accompagnement des citoyens.

L'impact environnemental des infrastructures numériques doit également être intégré à cette évaluation.

Notre objectif est simple : rechercher des solutions qui améliorent effectivement le service rendu aux citoyens, sans compromettre la sécurité démocratique ni déplacer les coûts vers de nouveaux postes de dépenses.

- Une proposition que nous souhaitons porter au niveau national -

La section du Parti socialiste de La Possession souhaite que cette réflexion puisse être relayée auprès des instances nationales de notre mouvement et, plus largement, auprès des responsables publics compétents.

Nous appelons à l'ouverture d'un travail associant l'État, les collectivités territoriales, les autorités chargées de la protection des données, les spécialistes de la cybersécurité et les citoyens.

Nous souhaitons également que cette proposition puisse nourrir les réflexions politiques en vue des prochaines échéances nationales.

La participation à cette primaire ne suffit pas à démontrer que le vote électronique pourrait être généralisé aux élections de la République. Elle constitue néanmoins une expérience dont les enseignements méritent d'être étudiés.

À La Possession, nous voulons être une section qui écoute, qui rassemble, qui débat, mais aussi qui propose.

Nous sommes convaincus que la modernisation démocratique peut être pensée avec les territoires, et notamment avec les territoires ultramarins, sans renoncer aux principes essentiels de notre République.

La démocratie doit évoluer avec son époque, mais elle doit avant tout rester libre, accessible, transparente et digne de la confiance de chaque citoyen.

Damien Chavriacouty

Secrétaire de section du Parti Socialiste de La Possession

La Réunion