À Sainte-Suzanne, l’URD poursuit le combat du renouveau

L’Union pour La Réunion de Demain (URD) poursuit son combat pour offrir à Sainte-Suzanne une véritable alternative politique lors des élections municipales de mars 2026.

Le départ récent de M. Olivier Dugain, qui a choisi de s’éloigner du projet porté par l’URD, n’entame en aucune manière notre détermination.

Bien au contraire, il renforce notre volonté de faire entendre une voix claire et cohérente face aux pratiques politiciennes qui ont trop longtemps marqué la vie publique de notre commune.

Notre candidat, Eddie Richard, enfant de Sainte-Suzanne et natif de Camp des Évis, incarne cette ambition de renouveau.

Sa candidature, annoncée le 19 avril 2025 au Domaine de Nayjee à Commune Carron en présence de notre président Marc Soubaya, s’est déjà traduite par des moments forts de mobilisation, notamment lors de la conférence de presse organisée le 8 novembre dernier au Casuarina à Saint-André.

Par son projet, l’URD proclame clairement sa rupture avec l’immobilisme et le clientélisme qui ont gangrené Sainte-Suzanne des années durant et dont l’équipe sortante demeure l’incarnation.

Nous dénonçons avec force les manœuvres orchestrées par les tenants du pouvoir actuel pour fragmenter le vote, en soutenant en coulisses des candidatures de façade promises à se rallier au second tour.

Ces stratégies de cooptation ne sont rien d’autre que des artifices destinés à prolonger un système usé, incapable de répondre aux besoins réels de Sainte-Suzanne.

Sainte-Suzanne mérite mieux : elle mérite un avenir construit sur la transparence, l’intérêt collectif et la souveraineté citoyenne.

Nous appelons toutes celles et ceux qui aspirent au changement à rejoindre ce mouvement.

L’URD, composé de femmes et d’hommes de Sainte-Suzanne engagés pour leur commune, porte une vision claire : celle d’une ville qui retrouve sa dignité, son dynamisme et son ambition.

Le combat continue.

Et il se poursuit avec force et détermination, pour Sainte-Suzanne de demain.

"Ensemble pour Demain"

Eddie Richard

Candidat de l’URD à Sainte Suzanne