"Sales bougnoules", saluts nazis, insultes homophobes : le défilé de la honte de l'extrême-droite à Lyon.

L'autorisation par le gouvernement de la manifestation de l'extrême-droite en hommage à Quentin Deranque est une honte. Comme prévu elle a viré au défilé néonazi dans les rues de Lyon, ville où Jean Moulin a résisté aux nazis avant d'y être arrêté puis torturé. C'est donc un symbole terrible que l'extrême-droite y défile en toute impunité, pire avec l'aval des autorités (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce renoncement, cette inversion même de l'histoire, est symptomatique de la période que nous vivons. Un moment trumpiste similaire à celui que vivent les États-Unis depuis l'assassinat de Charlie Kirk.

Pendant qu'un consortium libéral-autoritaire, tissé de partis conservateurs et réactionnaires et de médias bollorisés - une alliance objective macrono-lepéniste - monte une cabale massive contre la France insoumise suite à la mort de Quentin Deranque ; l'extrême-droite et ses alliés objectifs passent à travers les gouttes et se refont une virginité.

La réalité est pourtant sans équivoque. 90% des meurtres à caractère idéologique en France entre 1986 et 2021 sont le fait de l'extrême-droite, selon la chercheuse Isabelle Sommier. Par ailleurs l'extrême-droite est responsable d'au moins 12 morts depuis 2022 en France.

La violence systémique de l'extrême-droite n'est plus à démontrer, son racisme nauséabond non plus, comme le défilé néonazi à Lyon le prouve une fois de plus. Pourtant aucune cabale médiatico-politique contre le Rassemblement national n'a lieu.

Pire à La Réunion le secrétaire départemental du RN, l'irresponsable Jean-Jacques Morel, utilise la calomnie personnelle à mon encontre et tente d'importer chez nous le climat de violence entretenu par l'extrême-droite dans l'Hexagone.

Contrairement à la France insoumise qui a condamné le meurtre de Quentin Deranque et appelé la justice à faire son travail en toute indépendance, le silence du Rassemblement national et de son secrétaire départemental, l'irresponsable Jean-Jacques Morel - éternel rejeté par les électeurs - est assourdissant. Aucune condamnation des 12 meurtres commis par sa famille politique depuis 2022.

Aucune condamnation du défilé néonazi à Lyon, ni des saluts nazis, ni des insultes racistes et homophobes qui y ont été lancées. Rien silence radio. Selon l'adage bien connu qui ne dit mot consent ?

Ayant moi-même été mis en cause par le secrétaire départemental du RN, l'irresponsable Jean-Jacques Morel, alors même que j'ai condamné le meurtre de Quentin Deranque et appelé la justice à faire son travail en toute indépendance : je lui demande de condamner publiquement les morts de : Federico Martin Aramburu, Eric Casado-Lopez, Mahamadou Cissé, Angela Rostas, Djamel Bendjaballah, Rochdi Lakhsassi, Hamid G et Hadi R, Aboubakar Cissé, Hichem Miraoui, Emine Kara, Abdurrahman Kizil, Mir Perwer. Tous assassinés depuis 2022 par des meurtriers se réclamant de l'extrême-droite et du nationalisme.

Qu'un tel homme, totalement irresponsable, représentant un tel courant de pensée, ose dire que nous avons "les mains tâchées de sang", c'est définitivement l'hommage du vice à la vertu.

Je réitère mon appel à tous les élus réunionnais responsables - dont ne fait pas partie l'irresponsable Jean-Jacques Morel - à ne pas utiliser les méthodes habituelles de l'extrême-droite à savoir les mensonges et la calomnie et SURTOUT à ne pas importer à La Réunion le climat de violence politique imprimé par l'extrême-droite comme le défilé de la honte à Lyon l'a malheureusement une fois de plus prouvé.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion.