5 mars 2009 - 1 er mai 2026 : même combat. Unis, nous gagnerons

Tribune libre de la CGTR du Syndicat Général du Personnel de la CCI et de l'aéroport

Il y a 17 ans, 37.000 Réunionnaises et Réunionnais dans la rue. Résultat : -8 cts sur le carburant et +100€ pour des milliers de salariés. 5 mars 2009 : la Réunion entre dans l’histoire de la lutte contre la vie chère. Le 5 mars, La Réunion s'est levée. Et nous l’avons fait : prendre notre destin en mains. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Notre destin est entre nos mains. Visibles, dignes, pacifiques, dans les rues du Port toutes et tous unis.

Le 5 mars 2009 à La Réunion, le Collectif des organisations syndicales, politiques et associatives de la Réunion, COSPAR, est créé.

- 5 mars 2009 : une journée historique -

37.000 personnes dans les rues de Saint-Denis. Du jamais vu depuis la départementalisation.

Île à l'arrêt : Routes, ports, aéroport, grandes surfaces, écoles, commerces, services publics

Revendications :

Baisse des prix carburant

+200€ pour les bas salaires

Baisse de 20% sur 100 produits

Résultats : Le gouvernement lâche le "protocole d’accord du 5 mars 2009" signé par le préfet

Baisse de 8 cts/L sur le carburant à La Réunion (baisse de 5 centimes financée par les pétroliers et de 3 centimes par le Conseil Régional)

+100€ pour certains bas salaires (Bonus COSPAR = augmentation de 50€ à 60 Euros versée par le patron et 100 Euros par l’État via le RSTA (revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Baisse de 20% sur 100 produits (principe d'une baisse de prix sur une liste de produits de première nécessité = ancêtre du Bouclier Qualité Prix - BQP)

Observatoire des prix, des marges et des revenus réactivé.

- Seule la mobilisation paie -

En mai 2026, le gazole sera à 1,83 €/L* et le gouvernement Lecornu nous donne Zéro euro, Zéro centime !

L’histoire bégaie : seule la mobilisation paie. Retrouvons-nous toutes et tous au Port, berceau du syndicalisme réunionnais :

Pour le 1er Mai qui doit rester férié, chômé, payé, journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs,

Pour le blocage des prix des carburants

Pour le gel des loyers et des charges locatives

Pour la rénovation des logements indécents

Pour la construction de logements sociaux, de logements pour les étudiant.es, de logements d'urgence : plus de 1000 enfants dont 300 enfants de moins de 3 ans dorment dans la rue !

Pour l'augmentation générale des salaires, des pensions, des minima sociaux, des allocations et des bourses tenant compte de la vie chère à La Réunion et de l’inflation

Pour la création de 100.000 emplois d'emplois durables et pérennes

Pour des moyens pour l’école, pour l’hôpital

Pour la répartition juste des richesses au profit de ceux qui les produisent

Pour un cadre de travail digne, respectueux des droits et de l'égalité entre les travailleurs et les travailleuses.

- Prix des carburants en mai -

Le comparatif suivant met en évidence l'écart de prix entre le début de l'année (janvier) et les nouveaux tarifs applicables au 1er mai 2026.

Résumé de l'évolution (Janvier vs Mai 2026) :

Gazole : Une hausse massive

Janvier : 1,23 €/L

Mai : 1,83 €/L

Différence : + 0,60 € (+ 48,8 %). C'est le produit qui a subi la plus forte inflation sur cette période, impactant lourdement les budgets transport.

Sans-Plomb : Une augmentation substantielle

Janvier : 1,56 €/L

Mai : 1,93 €/L

Différence : + 0,37 € (+ 23,7 %). Malgré une baisse de 3 centimes entre avril et mai, le prix reste très élevé par rapport à janvier.

Bouteille de Gaz : La stabilité maintenue

Janvier : 18,00 €

Mai : 18,00 €

Différence : 0,00 €. Le prix final pour le consommateur reste inchangé grâce aux dispositifs d'aide locale (Conseil Régional), bien que le prix de marché théorique ait fluctué durant ces 5 mois.

Ce comparatif montre que la structure des prix a radicalement changé en quelques mois, avec un gazole qui rattrape désormais presque le prix de l'essence (seulement 10 centimes d'écart en mai contre 33 centimes en janvier).

L'écart le plus spectaculaire concerne le gazole. En 5 mois, le prix au litre a bondi de 60 centimes ! Pour un plein de 50 litres, l'automobiliste dépense aujourd'hui 30€ de plus qu'en début d'année.

Le sans-plomb, bien qu'en légère baisse ce mois de mai par rapport à avril, reste 37 centimes plus cher qu'en janvier !

Si nou désann pa dann chemin o Port en poundiak, nou nora rien, zéro kalbass la fumé gran boi !