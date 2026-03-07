8 mars : le PCR de Saint-Denis rappelle l'importance de cette journée de lutte

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, la section du Parti Communiste Réunionnais de Saint-Denis rappelle l’importance de cette journée de mobilisation pour l’égalité des droits.

Dans notre société marquée par le patriarcat, les femmes restent les premières victimes du non-respect de droits essentiels, comme le droit à la sécurité, le droit à une vie digne, ou encore le droit au travail. Cette réalité existe malheureusement dans une grande partie du monde.

Dans un contexte social et économique difficile comme celui de La Réunion, les femmes subissent encore plus les situations d’injustice, de précarité et d’exclusion.

L’égalité des droits

À La Réunion, l’histoire a également pesé lourdement sur la condition des femmes. Les régimes de l’esclavage, de l’engagisme et du colonialisme ont longtemps maintenu les femmes réunionnaises dans des situations d’infériorité et d’exclusion.

Ainsi, lors de l’abolition de l’esclavage en 1848, les hommes ont progressivement accédé aux droits civiques, tandis que les femmes ont dû attendre 1945 pour obtenir le droit de vote, soit près d’un siècle plus tard.

Dans le monde du travail, les femmes continuent de subir des discriminations importantes : salaires inégaux, précarité plus forte, harcèlement, difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale.

Sortir de cette situation nécessite des luttes sociales dans tous les domaines — l’éducation, la formation, le travail, la vie familiale — mais aussi une mobilisation spécifique pour les droits des femmes.

L’histoire du 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes s’inscrit dans une longue histoire de luttes.

Le 8 mars trouve notamment son origine dans la grève des ouvrières du 8 mars 1917 à Saint-Pétersbourg (Russie). À l’initiative de travailleuses du textile, cette mobilisation marque le début d’un grand mouvement populaire qui deviendra le premier jour de la révolution russe de 1917.

Ce jour-là, ces femmes, pour beaucoup syndiquées et organisées, entraînent avec elles des milliers de travailleuses et vont chercher les hommes usine par usine pour les convaincre de rejoindre la grève. Leur mot d’ordre est simple et puissant : du pain, la paix et la liberté, ainsi que le retour des hommes envoyés au front par la guerre du régime tsariste.

Plus d’un siècle plus tard, ces revendications restent d’une brûlante actualité. Partout dans le monde, les femmes continuent de se battre pour la dignité, l’égalité et la justice sociale.

L’égalité, la dignité, la justice : le combat des femmes est celui de toute la société.

La Journée internationale des droits des femmes trouve également son origine dans les mobilisations de femmes au début du XXᵉ siècle en Europe et aux États-Unis, qui réclamaient l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Elle a été officiellement reconnue par les Nations unies en 1977.

Actions et solidarité

Dans un contexte international marqué par la montée des tensions et des conflits, la section du Parti Communiste Réunionnais de Saint-Denis exprime sa solidarité avec les femmes qui luttent pour la paix, la liberté et la dignité dans les pays frappés par la guerre et les violences ; soutient toutes les initiatives visant à renforcer les droits, à améliorer les conditions de vie et à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes à La Réunion ; invite toutes les personnes disponibles à participer aux nombreux moments de partage et d’échange organisés ce jour en faveur de la lutte des droits des femmes.

Le 8 mars n’est pas seulement une journée de célébration. C’est une journée de lutte et d’espoir pour construire une société plus juste, où les femmes et les hommes auront enfin les mêmes droits, la même dignité et la même place dans la société.

Cette journée rappelle aussi le rôle immense des femmes dans l’histoire de La Réunion et dans les luttes pour la justice, la dignité et la paix.

Jacques Bughon, pour la section de Saint-Denis du Parti Communiste Réunionnais