80 ans de la départementalisation : de l’égalité sociale à l’émancipation économique

Le 19 mars 2026 marque les 80 ans de la départementalisation de La Réunion. Cet anniversaire invite à regarder le chemin parcouru depuis 1946 : l’extension des droits sociaux, l’accès à l’éducation, à la santé et à la protection sociale ont profondément transformé la société réunionnaise. (Photo Richard Bouhet/Imazpress.com)

En 1946, sous l’impulsion de figures historiques telles que Léon de Lépervanche et Raymond Vergès, l’île entrait dans une nouvelle phase de son histoire, fondée sur l’égalité des droits et l’intégration à la République.

Huit décennies plus tard, le bilan de cette transformation est indiscutable sur le plan social. La départementalisation a permis un accès généralisé à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et à des conditions de vie plus dignes. Elle a constitué un levier puissant de réduction des inégalités héritées de l’histoire coloniale et a favorisé une ascension sociale réelle pour une grande partie de la population.

Cependant, ce progrès appelle aujourd’hui une analyse lucide. Car si l’égalité des droits est acquise, l’égalité des conditions économiques reste, elle, inachevée. C’est précisément dans cet espace de réflexion que s’inscrit ma contribution.

- Un héritage solide, mais un modèle à interroger -

La départementalisation a profondément structuré le modèle réunionnais. Elle a permis de bâtir une société plus juste, plus protectrice, plus solidaire. Mais ce modèle, pensé dans le contexte de l’après-guerre, montre aujourd’hui ses limites face aux mutations contemporaines.

L’économie réunionnaise reste caractérisée par une forte dépendance extérieure. La production locale demeure insuffisante pour répondre aux besoins du territoire, tandis que les importations dominent largement la consommation.

Cette situation engendre un déséquilibre structurel qui pèse sur le pouvoir d’achat, freine le développement des entreprises locales et limite la création d’emplois durables.

Le chômage, notamment chez les jeunes, reste à un niveau préoccupant. Le coût de la vie, supérieur à celui de l’Hexagone, accentue les inégalités. Les petites structures économiques peinent à émerger dans un environnement concurrentiel dominé par des acteurs extérieurs.

Ainsi, le modèle issu de la départementalisation apparaît aujourd’hui comme un modèle socialement protecteur mais économiquement fragile.

VERS UNE TROISIÈME ÉTAPE : L’ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE

L’histoire de La Réunion peut être lue à travers trois grandes étapes :

1848

Abolition de l’esclavage

Conquête de la liberté

1946

Départementalisation

Conquête de l’égalité

2026

Une nouvelle étape à construire

Émancipation économique

Cette troisième étape ne consiste pas à remettre en cause les acquis, mais à les prolonger. Il s’agit de passer d’une logique de redistribution à une logique de création de richesse, en développant un modèle plus autonome, plus productif et plus résilient.

Je suis persuadé que cette transition est indispensable. Elle suppose de réorienter les politiques

publiques vers :

la valorisation des ressources locales

le soutien aux filières productives

l’innovation et la transition écologique l’autonomie alimentaire et énergétique

L’objectif est de produire localement ce qui peut l’être, créer de la valeur sur le territoire et offrir des perspectives d’emploi durables aux Réunionnais.

SAINT-ANDRÉ : UN TERRITOIRE RÉVÉLATEUR ET STRATÉGIQUE

La réflexion que je porte prend une dimension concrète à travers l’analyse de Saint-André, commune emblématique des défis réunionnais.

Avec plus de 57 000 habitants et une croissance démographique continue, la ville fait face à des enjeux majeurs en matière de logement, d’aménagement et de développement économique. Mais derrière cette dynamique démographique se cache une réalité sociale préoccupante : un taux de pauvreté élevé, une jeunesse en difficulté, des inégalités territoriales marquées.

La situation actuelle met en évidence un déficit de vision stratégique et de coordination territoriale. Les outils d’aménagement, tels que le PLU ou le SCOT, peinent à jouer leur rôle de levier de développement.

L’intercommunalité, quant à elle, a souffert de tensions et d’un manque de cohérence dans l’action publique.

Sur le plan financier, la commune se trouve dans une situation fragile, marquée par une dépendance importante aux ressources externes et par une capacité d’investissement limitée. La fin des grands programmes structurants et les incertitudes sur les financements futurs accentuent cette vulnérabilité.

Dans ce contexte, Saint-André apparaît à la fois comme un territoire en difficulté et comme un espace d’expérimentation possible pour un nouveau modèle de développement.

- Une contribution politique fondée sur un socle électoral réel -

Ma prise de parole ne s’inscrit pas uniquement dans une posture théorique. Elle repose sur une légitimité politique construite dans le temps.

Avec un socle électoral solide, je dispose d’un ancrage réel dans la population saint-andréenne. Ce capital électoral, consolidé au nom de la cohérence politique, témoigne d’une base militante fidèle et d’une capacité de mobilisation significative.

Ce positionnement me permet aujourd’hui d’apporter une contribution crédible au débat public, en me situant à la fois : dans une logique d’expérience et dans une dynamique de projection vers l’avenir

Ma démarche se distingue par une volonté affichée de dépassement des clivages traditionnels, autour d’un objectif central : reconstruire une capacité d’action collective.

REPENSER LE DÉVELOPPEMENT : UNE VISION STRUCTURÉE

Cette contribution s’articule autour de plusieurs axes majeurs : restaurer l’unité politique et territoriale D’abord, la nécessité de restaurer l’unité politique et territoriale.

Dans un contexte marqué par les divisions, je défends une approche fondée sur le rassemblement et la coopération, tant à l’échelle communale qu’intercommunale.

Réorienter le modèle économique vers la production locale Ensuite, la réorientation du modèle économique vers la production locale. Cela implique de soutenir activement les entreprises, les agriculteurs et les initiatives innovantes, afin de renforcer l’autonomie du territoire.

Repenser l’aménagement du territoire

Par ailleurs, j’insiste sur l’importance de repenser l’aménagement du territoire. Les documents de planification doivent devenir de véritables outils stratégiques, capables d’anticiper les transitions démographiques, environnementales et économiques.

- Faire de Saint-André un "laboratoire territorial" -

Enfin, je propose de faire de Saint-André un « laboratoire territorial », un espace où pourraient être

expérimentées de nouvelles politiques publiques en matière de développement durable, d’économie

circulaire et de cohésion sociale.

UNE AMBITION : TRANSFORMER L’HÉRITAGE EN LEVIER D’AVENIR

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À travers cette réflexion, l’enjeu est de dépasser la simple commémoration des 80 ans de la départementalisation. Il s’agit d’en faire un point de départ pour un nouveau cycle.

Le défi est de taille : transformer un modèle historiquement fondé sur la solidarité nationale en un modèle capable de produire sa propre richesse, sans renoncer à ses valeurs sociales.

Ma contribution s’inscrit pleinement dans cette ambition. Elle propose une lecture lucide du passé, un diagnostic exigeant du présent et une vision structurée pour l’avenir.

- Une réflexion ouverte et un cap à construire -

80 ans après 1946, La Réunion se trouve à un moment charnière de son histoire. Les acquis sont réels, mais les défis restent immenses.

La question posée n’est plus seulement celle de l’égalité des droits, mais celle de la capacité du territoire à construire son propre développement.

Dans ce contexte, ma démarche, forte d’un ancrage électoral concret et d’une expérience reconnue, vise à nourrir le débat public et à ouvrir des perspectives. J’invite à une réflexion collective : comment faire de l’héritage de la départementalisation non pas un aboutissement, mais le socle d’une nouvelle ambition ?

Celle d’une Réunion plus autonome, plus productive et plus solidaire.